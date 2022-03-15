Ставка ЦБ РФ, скорее всего, останется на уровне 20% по итогам заседания в марте - "Атон"

Ключевая ставка Банка России, скорее всего, останется неизменной (на уровне 20%) по итогам заседания регулятора в пятницу, 18 марта 2022 года, полагает главный стратег по макроэкономике и долговым рынкам "Атона" Александр Кудрин.?

"Ожидаю, что процентная ставка Банка России в пятницу останется неизменной, уровень 20% и так является запретительным. Напомню, что основная цель этого шага - сбить ажиотаж на валютном рынке. К сожалению, этого шага не хватило, и монетарным властям пришлось вводить меры контроля за движением капитала. Большого смысла удерживать столь высокую ставку для нормализации ситуации на валютном рынке нет. Сейчас, конечно, есть проблема с инфляцией, но инфляционный шок 2022 года так или иначе схлынет, и тогда ЦБ будет реагировать на движение инфляции. А пока мы будем наблюдать разрыв между инфляцией и ставкой ЦБ", - пишет аналитик в комментарии.

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