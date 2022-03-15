"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций LyondellBasell

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций LyondellBasell Industries N.V. с прогнозной стоимостью на уровне $136,7 за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Одной из американских компаний сектора базовых материалов, сохраняющих перспективу для продолжения роста, остается, на наш взгляд, LyondellBasell. Эмитент имеет хорошо диверсифицированный бизнес, инвестирует в высококачественные активы на растущих рынках и в регионах с доступным исходным сырьем, - отмечают эксперты. - Компания является одним из отраслевых технологических лидеров и авторитетным разработчиком полимерных технологий. Рынок полимеров остается одним из самых быстрорастущих сегментов экономики, обгоняя по темпам рост мирового ВВП. Динамика цен на полимеры в текущих условиях практически совпадает с динамикой цен на прочие базовые материалы. Цены на термопласты за прошедший год практически удвоились".

LyondellBasell Industries N.V. - международная химическая корпорация, один из крупнейших в мире производителей полипропилена и ряда других продуктов, ведущий поставщик этилена, полиэтилена и катализаторов для нефтехимических производств по всему миру.

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