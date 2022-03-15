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15 марта 2022 года 16:00

Рубль днем повышается к доллару и евро на фоне возобновления четвертого раунда российско-украинских переговоров

Москва. 15 марта. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" во вторник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне новостей о возобновлении четвертого раунда росийско-украинских переговоров и надежд на достижение перемирия.

Курс доллара США составил 111,1 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 3 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 119,65 руб./EUR1, подешевев на 29,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 1,79 рубля - до 114,95 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подрастает к доллару и евро на дневных торгах, так как участники рынка продолжают следить за развитием ситуации вокруг вооруженного конфликта на Украине в надежде, что после возобновления переговоров из-за технической паузы Россия и Украина все же смогут прийти к соглашению о перемирии.

Делегации Украины и России возобновили переговоры после технической паузы, взятой днем ранее, сообщил член украинской делегации, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. "Уже продолжаются (переговоры)", - сказал Арахамия в комментарии изданию "Украинская правда" во вторник. От других комментариев члены делегации Украины пока воздерживаются.

Четвертый раунд переговоров стартовал в понедельник, но после нескольких часов обсуждений их участники решили взять техническую паузу до вторника. Об этом накануне сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В Кремле предпочли не спешить с прогнозами относительно возможных сроков подписания мирного соглашения между Россией и Украиной. Во вторник в ходе общения с журналистами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать слова советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича, который заявил, что соглашение с Россией может быть подписано в течение одной-двух недель, в крайнем случае - к началу мая.

"В данном случае это его прогнозы, мы не хотели бы спешить с прогнозами", - ответил Песков. Он напомнил, что в настоящее время делегации двух стран ведут работу посредством видеоконференцсвязи. "Работа сложная и, наверное, в данном случае позитивным является сам факт продолжения этой работы. Давать прогнозы пока не хотим. Дождемся, когда будут результаты, о которых можно будет проинформировать общественность двух стран", - сказал Песков.

Россия пытается остановить войну на Украине, российско-украинские переговоры продолжаются, в свою очередь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Могу заверить, что мы ровно этим и занимаемся: мы останавливаем войну, которую киевский режим на протяжении последних минимум восьми лет вел против населения Донбасса", - сказал он во вторник на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

По его словам, "переговоры (...) сейчас продолжаются по обеспечению нейтрального военного статуса Украины, в контексте гарантий безопасности для всех участников этого процесса, в контексте демилитаризации Украины, чтобы с ее территории никаких угроз для РФ никогда не исходило, и в контексте, конечно же, прекращения политики нацификации страны".

Между тем, госдепартамент США объявил о введении санкций в отношении 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора России. Среди тех, кого затронут санкции, заместители министра обороны РФ Криворучко, Иванов, Евкуров, Булгаков, Садовенко, Панков, Цаликов, Жидко, глава Росгвардии Золотов, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Шугаев и гендиректор "Рособоронэкспорта" Михеев.

Уточняется, что все имущество данных лиц, которые находится в Соединенных Штатах или находится во владении или под контролем лиц из США, будут заблокировано.

В Евросоюзе утвердили четвертый пакет санкций против России, они вступают в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. Санкции предусматривают запрет на новые инвестиции в сфере энергетики РФ, однако исключения сделаны для мирного атома и транспортировки энергоресурсов в ЕС.

Кроме того, они предусматривают запрет на импорт из РФ части сталелитейной продукции, а также вводят запрет на присвоение кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС рейтингов России и российским компаниям и запрет на предоставление рейтинговых услуг российским клиентам.

Помимо этого, новый пакет санкций против России коснется более 600 лиц.

Великобритания лишает сотни товаров из РФ и Белоруссии режима наибольшего благоприятствования, вводит 35-процентную пошлину на импорт ряда российских товаров, включая водку, и вслед за ЕС Лондон запрещает экспорт предметов роскоши в Россию, говорится в заявлении, распространенном во вторник британским правительством.

"Великобритания лишает Россию и Белоруссию в доступе к тарифу наибольшего благоприятствования для сотен экспортных товаров, отнимая ключевые преимущества членства в ВТО у обеих этих стран", - говорится в нем.

В центре внимания глобальных трейдеров на этой неделе - заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 15-16 марта. Подавляющее большинство экспертов ожидает, что Федрезерв повысит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 0,5%.

Ранее в этом месяце председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ склоняется к подъему ставки на 25 б.п. в марте и будет готов действовать более агрессивно в будущем, "если инфляция в США будет усиливаться или оставаться устойчиво высокой".

Цены на нефть продолжают активно падать в ходе торгов днем до минимумов за последние три недели. Рынок следит за развитием российско-украинских переговоров, попытками США увеличить поставки из Венесуэлы и новой вспышкой коронавируса в Китае.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК во вторник составляет $99,27 за баррель, что на 7,14% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $95,08 за баррель, что на 7,7% ниже итогового значения прошлой сессии.

СМИ сообщили, что США рассматривают возможность снятия некоторых санкций с Венесуэлы, чтобы увеличить поставки нефти, добавив оптимизма рынку относительно повышения предложения.

Рынок также анализирует последствия от введения новых коронавирусных ограничений и локдаунов в Китае из-за вспышки заболеваемости COVID-19 в стране. Власти уже приняли решения ввести жесткие ограничения в крупном городе Шэнчжэнь на юго-востоке страны.

"На старте сессии рубль продемонстрировал восходящий импульс: доллар вновь приблизился к 110 руб., евро опускался чуть ниже 118,5 руб. Затем рубль умеренно просел, сохранив небольшой плюс к бивалютной корзине. Поддержку рублю по-прежнему оказывает продолжение переговорного процесса между Россией и Украиной. Это увеличивает вероятность достижения каких-то договоренностей, закрепленных в двухсторонних документах, что сохраняет надежду на относительно скорую деэскалацию украинского конфликта. На этом фоне нефтяные цены и некоторые сырьевые товары сегодня продолжили быстро дешеветь", - говорит эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Ожидания мира на Украине привели к формированию нисходящего тренда на рынке сырья. Сегодня нефть ушла в район 100 долларов за баррель, и это не предел. Многое для сырьевых ресурсов будет зависеть от завтрашней риторики ФРС США - если регулятор открыто намекнет на начало цикла интенсивного повышения ставки, нефть вполне может уйти в район 80-90 долларов за баррель. Ниже - вряд ли. Все-таки снижение объемы поставок сырья из России присутствует, а потребление топлива в результате проведения военной операции возросло. Падение цен на нефть негативно для рубля, но все-таки большее значение для курса российской валюты будет оказывать объем продаваемых российских товаров и тот дисконт к мировым ценам, с которым его покупают западные контрагенты. Вчера пара "доллар-рубль" протестировала отметку 110, но закрепиться ниже нее не смогла. Сегодня ее штурм возобновился с самого утра. Если не произойдет ничего экстраординарного, то он будет пройден вниз сегодня-завтра, после чего целью движения российской валюты станет "круглый" уровень 100 руб./$1", - полагает главный аналитик компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Банк России во вторник, 15 марта, провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 510,9 млрд рублей (при лимите 3 трлн рублей и спросе 1 трлн 510,9 млрд рублей) в среднем по ставке 19,99% годовых.

Банки во вторник на аукционе 1-дневного репо, проводившегося в рамках "тонкой настройки", привлекли 2 трлн 439,2 млрд рублей. На аукционе 7-дневного репо банки привлекли 3 трлн рублей при лимите 3 трлн рублей и спросе 4 трлн 329,9 млрд рублей.

Банк России с 3 марта проводит ежедневно по рабочим дням аукционы репо и депозитные аукционы в рамках "тонкой настройки" с лимитами 3 трлн рублей. С 16 марта лимиты снижаются до 1 трлн рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 45 базисных пунктов (б.п.) - до 21,06% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 44 б.п. - до 21,4% годовых. Ставка на срок 1 месяц понизилась на 21 б.п. - до 23,32% годовых, ставка на срок 3 месяца упала на 24 б.п. - до 24,69% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 70 б.п. - до 24,8% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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