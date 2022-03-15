Акции Мечела и Распадской могут выглядеть сильнее рынка после возобновления торгов - BCS Express

Акции "Мечела" и "Распадской" в свете высоких цен на уголь могут выглядеть "сильнее рынка" после возобновления торгов на Московской бирже, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.

"Если же рассматривать бумаги в сравнении друг с другом, чуть интереснее выглядит "Распадская". У компании более низкая долговая нагрузка, отсутствие прямого санкционного давления. Негативный драйвер - отсрочка выделения угольных активов из Evraz, но, вероятно, проблемы с регуляторами получится постепенно решить, - пишет аналитик инвестиционной компании. - Привилегированные акции "Мечела" интересны с точки зрения ожидаемой высокой дивидендной доходности, но есть риски снижения цены. Обыкновенные бумаги могли бы быть интересны как ставка на постепенное погашение долга. Негативные моменты в кейсе компании: регуляторное давление на металлургов, недоинвестирование, ограничения на импорт стали в ЕС".

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