Риски для Baidu и всего китайского фондового рынка резко выросли - "Финам"

Риски для Baidu и всего китайского фондового рынка в последние недели резко выросли, говорится в комментарии "Финама".

"Китайский фондовый рынок в последние недели находится под комплексным давлением нескольких факторов. Геополитическая напряженность, повышение вероятности делистинга ряда китайских компаний с американских бирж, а также новые ограничения, связанные с очередным всплеском COVID-19, спровоцировали масштабную распродажу акций компаний Поднебесной", - отмечает аналитик Александр Ковалев.

14 марта Китай зафиксировал 1437 случаев COVID-19, что привело к введению локдауна в городе Шэньчжэнь, а также провинции Гирин. Страна продолжает преследовать политику "нулевой терпимости" к COVID-19, что, по мнению эксперта, может сказаться на рекламных доходах китайских технологических компаний в ближайших кварталах. На таком фоне выручка Baidu Inc. может оказаться под давлением даже в условиях низкого непосредственного эффекта локдаунов на бизнес-операции компании.

Кроме того, ADR Baidu торгуются на NASDAQ, что обнажает дополнительные риски, связанные с регуляторными требованиями SEC, подчеркивает Ковалев. Распискам компании едва ли грозит делистинг, однако требования SEC могут спровоцировать отток средств иностранных инвесторов из бумаг, полагает аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.тербург".