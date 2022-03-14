Цены евробондов РФ в понедельник скорректировались вверх в ожидании позитива от российско-украинских переговоров

Москва. 14 марта. Котировки российских еврооблигаций в понедельник скорректировались вверх на фоне ожиданий инвесторами позитивных результатов от проходящего переговорного процесса между представителями России и Украины. Доходности "длинных" выпусков евробондов РФ опустились в диапазон 25-50% годовых, что на 5-15 процентных пунктов ниже уровней середины прошлой недели.

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, умеренно снизились в цене на фоне как возросшего спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, так и ожиданий повышения процентных ставок Федрезервом США для борьбы с инфляцией на мартовском заседании, итоги которого будут объявлены в среду вечером.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 5,6%, до 22,73% от номинала (их доходность снизилась на 1,4 процентного пункта - до 26,29% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 7,7%, до 23,16% от номинала (их доходность снизилась на 1,8 процентного пункта - до 25,01% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 20,2%, подорожав до 10,37% от номинала (их доходность снизилась на 10 процентных пунктов, до 50,27% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 2,9%, до 9,91% от номинала (доходность снизилась на 1,4 процентного пункта - до 87% годовых), бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 8,7%, до 11,42% от номинала (их доходность снизилась на 3,3 процентного пункта и составила 64,53% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году вырос в цене на 2,1%, до 25,26% от номинала (их доходность снизилась на 2,1 процентного пункта - до 129,63% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 3%, составив 22,16% от номинала (их доходность снизилась на 24 процентных пункта - до 379,22% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", котировки валютных гособлигаций России заметно упали с конца февраля, отыгрывая объявленные Западом антироссийские санкции в ответ на начало Россией военной операции в Донбассе. Пик ценового падения пришелся на середину прошлой недели, после чего наметилась определенная стабилизация. Российское правительство и Центробанк для стабилизации финансовой ситуации предприняли ряд мер, с одной стороны, ограничивающих вывоз капитала, прежде всего нерезидентами, а с другой стороны - стимулирующих его приток в страну.

Позитивную роль в формировании отскока сыграл состоявшийся 14 марта очередной, четвертый по счету, раунд переговоров между российской и украинской делегацией. Участники рынка надеются, что рано или поздно сторонам удастся продвинуться в сторону компромисса и достижения соглашения о прекращении огня.

Россия подготовила платежное поручение для выплаты приходящегося на среду, 16 марта, купона по суверенным евробондам, если же зарубежные банки этот платеж осуществить не смогут из-за заморозки международных резервов РФ, расплатится в рублях, заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью "России 24". В нынешних условиях такой платеж будет являться исполнением обязательств со стороны заемщика, ответил министр на вопрос, считается ли рублевый платеж по валютному долгу дефолтом.

"На этой неделе у нас предусматривается погашение очередного купона по еврооблигациям. В среду должны заплатить этот купон. И сегодня, в понедельник, мы подготовили уже платежку, выраженную в иностранной валюте. Дадим такое поручение, соответственно, нашим западным банкам для того, чтобы это платежное поручение было исполнено. Мы будем отслеживать ход прохождения этой платежки и будем предметно мониторить, как будут банки исполнять наши поручения. Да, конечно, в условиях, когда золотовалютные резервы России заморожены - большая часть из них, которая находится в резервных валютах, речь идет о долларах, евро, иенах, фунтах - то исполнение платежа, который предусмотрен именно в этих валютах в условиях заморозки золотовалютных резервов, возможно, столкнется с определенными сложностями. Тем не менее, это будет зависеть уже от возможностей тех банков, а это западные банки, где находятся счета Российской Федерации, исполнить это поручение", - сказал Силуанов.

"Если мы увидим сложности с исполнением этого поручения, то завтра, во вторник уже, мы подготовим соответствующее платежное поручение в рублевых эквивалентах. У нас в соответствии с указом президента предусмотрен и такой сценарий на случай, если платежка не пройдет в валюте. Завтра мы подготовим соответствующее исполнение наших обязательств в рублях, эти средства будут также зачислены на специально открываемые счета в рублевых эквивалентах и в случае конвертации этих рублевых средств в иностранную валюту, в случае возможности такой конвертации средств в иностранную валюту, эти платежи будут исполнены. Если же наши западные партнеры не смогут провести такую конвертацию, средства будут исполняться в той валюте, в которой мы это будем осуществлять", - пояснил министр.

"Является ли это дефолтом или нет? Мы свои обязательства выполняем, но те страны, которые, по сути, нам объявили дефолт, заморозив золотовалютные резервы, создают сложности с исполнением наших обязательств. Поэтому с точки зрения Российской Федерации, мы свои обязательства выполняем. Вопрос списания этих средств с наших валютных счетов, которые находятся не в наших юрисдикциях и по которым было принято решение приостановки операций западными странами", - подчеркнул министр финансов РФ.

В свою очередь доходности гособлигаций США, Германии и Великобритании выросли в понедельник в связи с увеличением "аппетита к риску" на мировых рынках. Процентная ставка 10-летних US Treasuries поднялась до 2,111% годовых - максимума с июля 2019 года. Доходности аналогичных по сроку германских и британских бондов выросли до 0,34% и 1,6% годовых, самых высоких значений соответственно с ноября 2018 года и октября 2018 года.

Доходности американских гособлигаций резко упали после начала Россией военной операции на Украине 24 февраля, когда инвесторы стали скупать активы "тихой гавани", однако в дальнейшем возобновили рост. В понедельник аппетит к риску на мировых рынках увеличился, поскольку трейдеры возлагают надежды на российско-украинские переговоры, рассчитывая, что они будут способствовать деэскалации конфликта. В связи с этим инвесторы распродают госбумаги развитых стран, что толкает вверх доходности. Процентная ставка 2-летних US Treasuries увеличилась в понедельник до 1,818% с 1,748% годовых в пятницу, 30-летних - до 2,441% с 2,363% годовых.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 15-16 марта. Подавляющее большинство экспертов ожидает, что Федрезерв повысит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 0,5% годовых. Ранее в этом месяце председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ склоняется к подъему ставки на 25 базисных пунктов в марте и будет готов действовать более агрессивно в будущем, "если инфляция в США будет усиливаться или оставаться устойчиво высокой".

Кроме того, на этой неделе пройдет заседание Банка Англии, и британский ЦБ, как ожидается, увеличит базовую ставку с 0,5% до доковидного уровня в 0,75% годовых.