"Префы" Сургутнефтегаза выигрывают от ослабления рубля - "Финам"

Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" выигрывают от ослабления рубля, считает аналитик "Финама" Сергей Кауфман.

"Бизнес "Сургутнефтегаза" достаточно сильно ориентирован на экспорт - только 23% выручки приходится на внутренний рынок, - указывает эксперт инвесткомпании. - При этом нефтяник с 2017г не публикует более подробную разбивку выручки по направлениям экспорта, а по итогам 2017г на Европу приходилось около 50% продаж. Полагаем, что сейчас это значение находится примерно на том же уровне, что в текущей ситуации является риском, так как страны ЕС в ближайшие годы планируют снижать свою зависимость от российской нефти".

Наиболее интересным моментом в истории "Сургутнефтегаза", на взгляд аналитика, является его многомиллиардная "кубышка", которую нефтяник с нулевых годов начал копить на своих счетах. На конец III квартала 2021г объем денежных средств на балансе "Сургутнефтегаза" составлял около 3,95 трлн руб., или $ 54,3 млрд (в отчетности по РСБУ). При этом по текущему курсу доллара это соответствует уже 6,2 трлн руб. Для сравнения: текущая капитализация "Сургутнефтегаза" - 1 трлн руб.

"Последний раз компания публиковала валютную структуру своих денежных средств по итогам 2016г, и тогда 95% держалось в долларах. Судя по динамике прибыли от переоценки, на данный момент основная часть денежных средств продолжает храниться в валюте", - допускает Кауфман.

Таким образом, в условиях ослабления рубля "кубышка" в первую очередь интересна своей валютной переоценкой, прибыль от которой учитывается в финансовых результатах по РСБУ, подчеркивает эксперт "Финама".

Кауфман напоминает, что устав "Сургутнефтегаза" предполагает, что дивиденд на привилегированную акцию рассчитывается как 10% прибыли по РСБУ, поделенной на количество акций, составляющих 25% от уставного капитала.

"Это означает, что в периоды падения рубля к доллару дивиденды на "префы" резко растут. При сохранении текущего курса (около 116 руб.) дивиденд по итогам 2022г может составить 21,1 руб., что соответствует 70,4% доходности к закрытию торгов 25 февраля. Кроме того, по итогам 2021г мы прогнозируем выплату 4,2 руб. дивидендов, что соответствует 14% доходности. Отметим, что в нашем базовом прогнозе мы полагали, что "Сургутнефтегаз" в 2022г сможет умеренно нарастить основные финансовые результаты, так как перебои в поставках будут компенсироваться существенным ослаблением рубля и ростом цен на нефть", - резюмирует стратег инвесткомпании.

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