Текущие цены на нефть все еще выгодны для нефтедобычи, но уже несут риски для нефтепереработки - BCS Express

Текущие цены на нефть все еще выгодны для нефтедобычи, но уже несут риски для нефтепереработки, полагает аналитик BCS Express Валерий Емельянов.

Эксперт отмечает, что в настоящее время на рынке есть диапазон цен для нефти в районе $90-130 за баррель, внутри которого она может держать баланс между дефицитом предложения и падающим спросом. Топливо остается неэластичным товаром - по крайней мере, пока нефть торгуется внутри данного коридора или ниже. Ключевой прогноз аналитика на среднюю перспективу - боковой тренд.

"По всей видимости, нефть нашла естественный барьер в виде падения спроса на автомобильное топливо, - констатирует Емельянов. - Пока данных о реальном снижении продаж на НПЗ нет, но опросы показывают, что в США эластичность по цене после преодоления $4 за галлон может резко увеличиться. Это дает ориентир для нефти на среднюю перспективу в диапазоне $90-130 за баррель".

На взгляд стратега инвесткомпании, текущая ситуация все еще выгодна для добывающей нефтянки, но уже несет риски для нефтепереработки: "В частности, мы видим, как сильно вразнобой двигаются акции топливных компаний: лучше всего себя показывают альтернативные поставщики (биодизель), чуть хуже диверсифицированные (спирт и бензин) и совсем слабо классические НПЗ (только нефтепродукты).Из этого следует, что инвесторам, во-первых, стоит хеджироваться от падения нефти (например, продавая фьючерсы). Во-вторых, если высокие цены продержатся достаточно долго (более квартала), это откроет возможности для инвестиций в производителей альтернативных видов топлива, включая Valero Energy и Renewable Energy".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.