Рубль днем растет к доллару и евро на фоне очередного раунда российско-украинских переговоров

Москва. 14 марта. Доллар США и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне проведения четвертого раунда переговоров между российской и украинской делегациями.

Курс доллара США составил 111,1 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 3,15 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 119,15 руб./EUR1, подешевев на 1,88 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 2,58 рубля - до 114,7 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 15 марта на 1,5554 рубля, до 115,1963 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,718 рубля, до 127,2343 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется к доллару и евро на дневных торгах на фоне очередного, четвертого по счету, раунда переговоров между российской и украинской делегацией. Участники рынка надеются, что сторонам удастся продвинуться в сторону компромисса и достижения соглашения о прекращении огня.

"Переговоры сегодня ведутся в режиме ВКС. Я не знаю, они сегодня закончились или не закончились. Но мы обязательно попросим руководителей нашей делегации предоставить вам информацию подетальнее", - сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Я просто еще не имел обратной связи. Были запланированы (переговоры) на сегодня на утро по видеоконференции", - добавил он.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал, что позиции украинской делегации на четвертом раунде переговоров с представителями РФ в понедельник остаются неизменными, и в первую очередь Киев будет требовать прекращения огня и отведения всех российских войск с территории Украины.

В Кремле в свою очередь заявили, что все ранее утвержденные планы российского руководства по проведению специальной военной операции на Украине будут реализованы в установленные сроки. "Все планы российского руководства будут реализованы в утвержденные ранее сроки в полном объеме", - между тем, заявил Дмитрий Песков. Пор его словам, сроки окончания специальной операции РФ на Украине не озвучиваются. "Нет, не озвучивается", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о сроках окончания спецоперации.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров по ставке в пятницу, 18 марта, выступит с заявлением по денежно-кредитной политике (ДКП), говорится в сообщении ЦБ.

Традиционной пресс-конференции после планового заседания совета директоров ЦБ не будет, следует из календаря решений по ключевой ставке. На 15:00 18 марта запланировано только заявление председателя. При этом на остальные заседания совета директоров по ставке (29 апреля, 10 июня, 22 июля, 16 сентября, 28 октября, 16 декабря) пока запланировано проведение брифингов председателя.

После предыдущего внепланового заседания совета директоров ЦБ 28 февраля 2022 года Набиуллина тоже ограничилась только выступлением. Тогда Банк России принял решение повысить ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых.

Банк России для повышения репрезентативности курса доллара США по отношению к рублю в условиях повышенной волатильности на валютном рынке расширит временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю, а также упростит порядок установления официального курса евро к рублю, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

Проект соответствующего указания направлен на регистрацию в Минюст, документ вступит в силу со дня официального опубликования.

Согласно документу, Банк России будет устанавливать официальный курс доллара на основе данных "Московской биржи" о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 16:30 МСК. В настоящее время период расчета составляет 10:00 - 11:30. Расширение временного диапазона расчета курса позволит учесть большее количество сделок в течение дня.

Кроме того, официальный курс евро к рублю будет устанавливаться так же, как и официальные курсы других иностранных валют по отношению к рублю. Это упростит порядок установления и публикации официальных курсов.

В центре внимания глобальных трейдеров на этой неделе - заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 15-16 марта. Подавляющее большинство экспертов ожидает, что Федрезерв повысит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 0,5%.

Ранее в этом месяце председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ склоняется к подъему ставки на 25 б.п. в марте и будет готов действовать более агрессивно в будущем, "если инфляция в США будет усиливаться или оставаться устойчиво высокой".

"Российская валюта реагирует на комментарии России и Украины, свидетельствующие о позитивных сдвигах в двухстороннем переговорном процессе. Участник российской делегации на российско-украинских переговорах Леонид Слуцкий заявил, что видит существенный прогресс в сближении позиций Москвы и Киева, способный в самые ближайшие дни перерасти в единую позицию, которую можно будет оформить в документах для двухстороннего подписания. На этом фоне мировые рынки перешли к восходящей динамике, а сырьевые товары активно дешевеют. В последние недели ситуация вокруг Украины стала одним из ключевых факторов для всех биржевых активов", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"К середине дня рубль прибавлял более 1%, что заметно превосходило динамику валют-аналогов по EM. Так, валюты Турции, Мексики и Индии укреплялись совсем незначительно, а валюты Индонезии и ЮАР находились в минусе к USD. Определенные надежды на локальном рынке связаны с дальнейшим процессом мирных переговоров, однако в целом активность на валютных торгах с начала марта держится на минимальном уровне, поэтому динамика курса больше отражает постепенное воздействие эффекта валютных ограничений, а не улучшение настроения участников рынка. Сегодня также ожидается очередной пакет антироссийских санкций ЕС, однако заметного влияния на локальный рынок данное событие не окажет", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть ускорили темпы снижения в понедельник днем. Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Украины, оценивая шансы на деэскалацию конфликта. В центре внимания также новая волна коронавируса в Китае.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в понедельник составляет $108,13 за баррель, что на 4,03% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $104,06 за баррель, что на 4,82% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры представителей делегаций России и Украины продолжаются "каждый день в видеоформате". "У нашей делегации задача четкая - сделать все, чтобы состоялась встреча президентов", - сказал он.

Китай, один из крупнейших импортеров и потребителей энергоресурса, столкнулся с новой вспышкой COVID-19. В субботу количество заболевших в стране побило рекорды за два года, превысив 1,9 тыс. человек. Власти некоторых китайских провинций и крупных городов, среди которых Шэнчжэнь и Шанхай, уже приняли решение о введение ограничительных мер и даже объявили о недельных локдаунах.

Банк России в понедельник, 14 марта, провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 424,1 млрд рублей (при лимите 3 трлн рублей и спросе 1 трлн 424,1 млрд рублей) в среднем по ставке 19,99% годовых.

Банки в понедельник на аукционе однодневного репо, проводившегося в рамках "тонкой настройки", привлекли 2 трлн 104,3 млрд рублей, сообщил ЦБ РФ.

Банк России с 3 марта проводит ежедневно по рабочим дням аукционы репо и депозитные аукционы в рамках "тонкой настройки" с лимитами 3 трлн рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 20 базисных пунктов (б.п.) - до 21,51% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 24 б.п. - до 21,84% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 21 б.п., поднявшись до 23,53% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 19 б.п. - до 24,93% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 20 б.п. - до 25,5% годовых.