Акции ММК могут представлять первоочередной интерес для инвесторов после возобновления торгов - "Финам"

Акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) могут представлять первоочередной интерес для инвесторов после возобновления торгов, говорится в аналитическом материале "Финама".

Аналитик Сергей Кауфман подчеркивает, что из предприятий металлургической отрасли РФ деятельность "ММК" в наименьшей степени подвержена рискам санкционного давления.

"Компания ориентирована на внутренний рынок, не имеет уязвимых активов за рубежом, поддерживает крайне низкую долговую нагрузку, накопила солидную "денежную подушку" и проводит привлекательную дивидендную политику. В силу этого акции "ММК" могут представлять первоочередной интерес для инвесторов после возобновления торгов на Московской бирже и стабилизации фондового рынка", - отмечает эксперт.

По его мнению, особенности конфигурации бизнеса "ММК" - ориентация на внутренний рынок, меньшая интеграция в сырье, взвешенная дивидендная и инвестиционная политика. Более 70% продаж приходится на внутренний рынок, а экспорт в ЕС и США в совокупности не превышает 8%.

"Финансовая отчетность "МММ" за 2021г не менее позитивна, - указывает Кауфман. - Консолидированная выручка за год выросла на 85,6%, до $11,87 млрд. EBITDA увеличилась более чем в 2 раза, до $4,29 млрд. Прибыль выросла в 5,2 раза и составила $3,12 млрд. Чистый долг обосновался в отрицательной области и составил минус $393 млн. Как видно из отчетности, в 2022г компании предстоит погасить обязательства займов в евро и долларах на сумму $433 млн, при этом к началу года "ММК" накопил на краткосрочных валютных депозитах в банках $521 млн. "ММК" имеет самую низкую долговую нагрузку в отрасли. Уже несколько лет по состоянию на конец года компания показывает в отчетах отрицательную величину чистого долга".

Ключевыми рисками для "ММК" Кауфман видит вероятность начисления крупного штрафа со стороны ФАС за высокие цены на горячекатаный листовой прокат в 2021г, который может составить от 10 до 50 млрд руб., а также рост конкуренции на внутреннем рынке в 2022г из-за возможного введения в ЕС запрета на импорт российской стали. Кроме того, увеличение налоговой нагрузки на отрасль может лишить "ММК" дополнительно $230-235 млн в 2022г, подчеркивает эксперт "Финама".

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