Курс рубля может вновь вернуться в диапазон 120-125 руб./$1 - BCS GM

Курс рубля может вновь вернуться в диапазон 120-125 руб./$1 на текущей неделе, считает аналитик BCS Global Markets (BCS GM) Наталья Лаврова.

Эксперт напоминает, что на закрытии 11 марта российская валюта торговалась на уровне 114,25 руб./$1 против 105 руб./$1 неделей ранее.

"Принятое в прошлую пятницу решение США о запрете на ввоз и продажу долларовых банкнот в РФ повысит опасения и скажется на курсе рубля, - полагает Лаврова. - Таким образом, на текущей неделе российская валюта будет оставаться под значительным давлением. Курс рубля может ослабнуть до 120-125 руб./$1".

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