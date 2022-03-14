Восстановление в акциях сектора базовых материалов будет опережать бумаги других секторов - "Финам"

Восстановление в акциях сектора базовых материалов будет опережать бумаги других секторов после открытия торгов, полагают аналитики "Финама".

"Развитие геополитического кризиса привело к беспрецедентному падению российских акций на фоне их распродаж иностранными инвесторами, доля которых остается высокой. С началом военной операции биржевые торги были приостановлены и пока не были возобновлены. Мы ожидаем, что после возобновления полноценной работы Московской биржи снижение котировок российских акций может продолжиться до поиска нового дна, после чего бумаги могут начать восстановление. Поддерживающими факторами могут стать, во-первых, введенный президентом РФ запрет на выход иностранных инвесторов из российских активов и, во-вторых, выделенный правительством 1 трлн руб. из ФНБ на покупку российских акций", - пишут эксперты инвесткомпании.

Тем не менее, быстрый возврат к прежним уровням цен, на их взгляд, вряд ли возможен, поскольку за это время многое изменилось. В частности, остановлены торги российскими акциями и депозитарными расписками на зарубежных биржах, они исключены из зарубежных индексов, индекс MSCI Russia выведен из списка индексов развивающихся рынков в отдельную категорию, мировые рейтинговые агентства на несколько ступеней снизили рейтинги России, лишив их инвестиционного уровня, а следом снизили кредитные рейтинги крупнейших российских сырьевых компаний.

"Все это означает, что инвестиционные фонды продолжат выходить из российских бумаг при первой возможности и не смогут вернуться в них еще довольно продолжительное время, - делают вывод стратеги "Финама". - Такой масштабный отток инвестиций будет невозможно заменить в полной мере ни триллионом рублей из ФНБ, ни притоком средств российских частных инвесторов в подешевевшие ценные бумаги. Все это заставляет нас значительно увеличить страновой дисконт для оценки российских компаний и для начала отправить их на пересмотр. Тем не менее мы считаем, что и в текущих условиях, после того как рынки откроются и найдут новое равновесие, бумаги ГМК будут иметь достаточный для долгосрочного роста потенциал. При этом мы полагаем, что, как и в предыдущие кризисы, восстановление в акциях сектора базовых материалов будет опережать бумаги других секторов".

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