BCS Express рекомендует покупать акции General Motors, Walt Disney и 3M Company на горизонте года, говорится в комментарии инвесткомпании.

Аналитики рекомендуют покупать акции американского лидера автопроизводителей General Motors и Walt технологического инноватора 3M Company с инвестиционным горизонтом 365 дней, что предполагает потенциальную доходность 37,15% и 37,39% соответственно. Покупка акций Walt Disney Co. может принести доходность 63,17% на горизонте года, полагают эксперты.

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