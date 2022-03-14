Возникают условия для серьезного переформатирования рынка такси РФ - Альфа-банк

Прекращение работы сервиса "Ситимобил" и реорганизация Gett в России создают условия для серьезного переформатирования отечественного рынка такси, полагают аналитики "Альфа-банка".

"Учитывая, что "Ситимобил" занимает примерно 6% рынка, а Gett - менее 2%, тогда как в планах Didi по отношению к российскому рынку нет определенности, эти новости предусматривают новые возможности для "Яндекс.Такси" как в регионах, так и в крупных городах. Таким образом, мы ожидаем, что российский рынок онлайн-агрегаторов такси в ближайшие месяцы серьезно изменится", - говорится в обзоре банка.

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