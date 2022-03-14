S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 4170-4250п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4170-4250 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 продолжает движение в рамках нисходящего канала. Индикаторы RSI и MACD указывают на слабость "быков". Ближайшей поддержкой для индекса широкого рынка выступает область 4115-4170 пунктов. В случае ее пробоя бенчмарк продолжит опускаться к нижней границе обозначенного канала, в район 4000 пунктов", - пишет аналитик Илья Зубков.

Эксперт полагает, что в понедельник участники рынка продолжат готовиться к мартовскому заседанию ФРС, на котором, скорее всего, будет принято решение о повышении ставки на 25 б.п. Заявления ФРС также могут коснуться планов относительно дальнейшего ужесточения монетарной политики. Обсуждение влияния пандемии на состояние экономики в комментариях регулятора сменится оценкой геополитической неопределенности и ее последствий для инфляции. Участники рынка ожидают, что в текущем году ставка будет поднята пять-шесть раз, но ее целевой уровень остается предметом обсуждения. Также инвестсообщество интересуют детали плана сокращения баланса ФРС, о начале его реализации, как ожидается, будет объявлено на майском заседании.

Также в фокусе внимания остается и рост цен на зерновые культуры. "Украина и Россия - основные поставщики пшеницы в мире. В настоящее время Организация Объединенных Наций обеспокоена тем, что до 30% посевных площадей в Украине не будут засеяны или убраны в этом году. По данным ООН, в феврале мировые цены на продовольствие достигли исторического максимума, а продолжающийся геополитический конфликт может ускорить продовольственную инфляцию из-за закрытия портов Черного моря, затруднений с поставкой продукции из России и Украины и роста цен на удобрения, ведущими экспортерами которых являются РФ и Беларусь", - отмечает Зубков.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.