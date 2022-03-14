"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Devon Energy с целью $80 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 36%, стоп-приказ: $48,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Стоимость нефти марки WTI продолжает обновлять максимальные уровни, что не отразилось на стоимости многих американских нефтегазовых компаний. Текущее расхождение должно уйти с рынка", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения бумага двигается в восходящем тренде. Открывать позиции рекомендуем от текущего уровня с целью $80. При покупке на 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $48,5 риск на портфель составит 1,00%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,10", - указывают аналитики "Финама".

Devon Energy Corporation - один из ведущих независимых производителей нефти и газа в Северной Америке. Помимо США и Канады, компания ведет свою деятельность также в Китае, Азербайджане и Бразилии. Штаб-квартира Devon Energy находится в Оклахома-Сити, штат Оклахома.

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