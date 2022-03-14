Магнит может показать двузначный рост выручки в I и II кварталах 2022г - "Финам"

"Магнит" может показать двузначный рост выручки в I и II кварталах 2022г, отмечается в аналитическом материале инвестиционной компании "Финам".

Драйверами органической выручки, по мнению аналитика Анны Буйлаковой, станут повышение среднего чека, увеличенный трафик в I квартале на фоне ажиотажного спроса, а также смещение потребления из заведений общественного питания в сторону домашней еды. Также положительное влияние на бизнес "Магнита" может оказать ускорение консолидации на рынке продуктового ретейла на фоне выбытия мелких игроков.

"Магнит" нацелен на внутреннее потребление, это значит, что в текущей обстановке его операционные показатели будут более стабильны, чем у некоторых других компаний внутреннего спроса, например авиаперевозчиков или банков, попавших под санкции. Рост выручки в первые два квартала г/г может быть двузначным за счет приобретения "Дикси" в прошлом году", - прогнозирует эксперт "Финама".

"Магнит" - один из крупнейших продуктовых ретейлеров России, работает по форматам "магазины у дома", супермаркеты, аптеки, дрогери. У сети 26 тыс. магазинов, 72% выручки приносит формат "магазины у дома".

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