Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 113-120 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 113-120 руб./$1, а по паре евро/рубль - 120-127 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Курс российского рубля в нынешней ситуации будет по-прежнему находиться под давлением геополитики, как минимум до момента завершения горячей стадии конфликта. Курс национальной валюты в дальнейшем будет определяться валютной выручкой, которой будет располагать Российская Федерация после введения всех санкций. Сейчас в фокусе внимания - два пакета антикризисных мер для повышения устойчивости российской экономики, а также перспективы третьего, подготовку которого было поручено оперативно начать. В качестве альтернативы скупки иностранной валюты Минфин предложил населению на выгодных условиях вложить средства в золото. Что в итоге спровоцировало рост интереса к этому виду инвестирования", - отмечает эксперт банка.

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