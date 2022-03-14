ЦБ РФ, вероятно, повысит ставку на 25 б.п. на заседании в пятницу - Инвестбанк Синара

Банк России, вероятно, повысит ключевую ставку на 25 б.п. на заседании 18 марта, отмечается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Наступившая неделя станет неделей решений по ставкам для крупнейших экономик. В среду свое решение озвучит ФРС США: мы ожидаем повышения ставки на 25 б. п. Кроме этого, в четверг решения по ставкам примут Центральный банк Бразилии и Банк Англии. Судя по консенсус-прогнозу, аналитики ожидают, что эти регуляторы оставят ставки на текущих уровнях. Для российского рынка определяющим фактором станут геополитические новости; в пятницу Центральный банк Российской Федерации также озвучит свое решение по ключевой ставке. Учитывая, что ЦБ РФ не планирует открывать рынки на этой неделе, у инвесторов будет достаточно времени, чтобы оценить результаты заседания и принять взвешенное решение", - пишет аналитик инвестбанка Александр Афонин.

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