Рынок нефти практически полностью зависит от политических решений и переговоров - Райффайзенбанк

Ситуация на рынке нефти в настоящее время практически полностью зависит от политических решений и переговоров, основной фактор - возможность (или ее отсутствие) замены российской нефти для мировых потребителей, говорится в комментарии Райффайзенбанка.

"США призывают страны ОПЕК увеличить предложение, а также ведут переговоры с Ираном и Венесуэлой по снятию санкций в обмен на дополнительное предложение нефти. Стоит отметить, что Ливия заявила о невозможности замены российской нефти в короткие сроки, а реальным периодом увеличения добычи в собственной стране называют 5-7 лет. Пока нет возможности найти мгновенную замену российской нефти, поэтому мы полагаем, что потребители, которые сокращают закупки российских сортов в большой степени используют накопленные запасы. При этом на данный момент на нефтяном рынке сохраняется дефицит нефти, - отмечают эксперты банка. - На фоне отказов от закупок нефти из РФ российские марки торгуются с дисконтом к нефти марки Brent, который составляет $15-25 за баррель. Также появилась премия в марках Dubai и Oman, что может говорить о переключении европейских потребителей на ближневосточную нефть".

Аналитики обращают внимание, что перебои в экспорте пока не отразились на добыче в РФ. Так, суточная добыча с начала месяца по 8 марта выросла на 0,5% - до 1,515 млн тонн. "Но, вероятно, вскоре мы все же увидим определенное снижение производства, так как возможностей по созданию крупных запасов нефти в России нет", - предупреждают в Райффайзенбанке.

"Мы полагаем, что для перевода российской нефти на другие рынки потребуется как минимум несколько месяцев, а, возможно, и более полугода. В то же время дефицит на рынке может вынудить часть клиентов вернуться к поставкам из России (после исчерпания коммерческих запасов), и дисконт российской нефти сократится. В целом же ситуация на рынке трудно предсказуема и практически полностью зависит от политических решений и переговоров. Также риски распространения коронавируса все еще оказывают влияние на нефтяные котировки. Так, определенное давление на цены сейчас оказывают новости о коронавирусных ограничениях в Китае. Тем не менее мы полагаем, что такие события будут оказывать краткосрочное влияние на рынок, а основным фактором будет возможность (или ее отсутствие) замены российской нефти для мировых потребителей", - пишут аналитики.

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