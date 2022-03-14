Риски повышения ставки ФРС сразу на 50 б.п. в среду остаются - Банк "Санкт-Петербург"

Риски повышения ФРС США базовой процентной ставки сразу на 50 б.п. по итогам заседания 16 марта 2022 года остаются, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Заседание ФРС в среду будет в центре внимания зарубежных рынков на неделе, и на фоне действий ЕЦБ инвесторы будут опасаться более жестких действий и американского регулятора. К такому сценарию располагает и февральская ценовая статистика, которая была опубликована в США на прошлой неделе. Она свидетельствовала о росте инфляции в США до 7,90% г/г (нового максимума за 40 лет), а текущая ситуация на товарном рынке располагает к дальнейшему усилению ценового давления, что будет сложно игнорировать ФРС. Трудовая статистика в США также свидетельствует о необходимости ужесточения денежно-кредитной политики, - указывают эксперты банка. - Ранее представители регулятора заявляли, что в связи с геополитической ситуацией сейчас повышение ставки сразу на 50 б.п. может существенно усилить волатильность на рынке. Тем не менее риски развития такого сценария остаются, в связи с чем доходности десятилетних американских казначейских бумаг вновь вернулись на уровни выше 2% годовых - впервые с 25 февраля. Таким образом, мировой рынок на этой неделе будет ждать раскрытия интриги заседания ФРС в среду, продолжая обращать повышенное внимание на геополитические новости".

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