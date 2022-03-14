Курс рубля, возможно, останется в диапазоне 113-122 руб./$1 на текущей неделе - Банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля к доллару, возможно, останется в диапазоне 113-122 руб./$1 на текущей неделе в случае отсутствия принципиально значимых геополитических новостей, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Дальнейшая динамика курса будет определяться развитием геополитической ситуации и действиями Банка России и Минфина. На этом фоне инвесторы будут следить за заседанием ЦБ в пятницу, 18 марта, на котором могут быть объявлены дальнейшие планы по поддержке экономики. Вероятно, пока ключевая ставка останется на текущих уровнях, но окончательное решение ЦБ будет зависеть от геополитической ситуации. В отсутствие принципиально значимых геополитических новостей курс пары USD/RUB, вероятно, будет находиться в диапазоне 113-122 руб./$1 на текущей неделе", - отмечают эксперты в комментарии.

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