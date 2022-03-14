ФРС, скорее всего, повысит ставку на 25 б.п. на заседании 16 марта 2022г - "Финам"

ФРС США, скорее всего, повысит ключевую ставку на 25 б.п. по итогам заседания 16 марта 2022 года, полагают аналитики инвестиционной компании "Финам".

"ФРС проведет очередное заседание 16 марта, и можно уверенно ожидать, что ставка будет повышена на 25 б.п. - хотя до событий на Украине были ожидания и более решительного первого шага ФРС- с повышением ставки на 50 б.п. Если риторика и прогнозы ФРС окажутся более жесткими, можно ожидать дополнительного укрепления курса доллара к мировым валютам и снижения спроса на рисковые активы на сырьевых и фондовых рынках, - отмечают эксперты в комментарии. - До конца года рынок ждет от ФРС 5-6 повышений процентной ставки, также ожидаются детали планов по сокращению баланса ФРС, который с начала пандемии расширился с $4,2 до $8,9 трлн. Эти меры должны привести к сокращению избыточной ликвидности, возникшей в результате ультрамягкой монетарной политики ФРС в ответ на экономический кризис, вызванный пандемией".

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