Вероятно сохранение давления на мировые рынки в ближайшее время - ПСБ

Вероятно сохранение давления на мировые рынки в ближайшее время в условиях высоких цен на товарных рынках и инфляции, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

"Новую неделю мировые рынки открывают снижением. Ключевые азиатские индексы падают во главе с Китаем, где наблюдалось усиление регуляторного давления на технологические компании. Цены на товарных рынках продолжают корректироваться. Однако фьючерсы на американские и европейские индексы немного подрастают после пятничного падения, - отмечает эксперт банка. - На текущей неделе в среду состоится заседание ФРС США, на котором регулятор объявит об ужесточении денежно-кредитной политики (вероятно, повысит ключевую ставку на 0,25%). Мы ждем сохранения давления на мировых рынках в условиях высоких цен на товарных рынках и инфляции".

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