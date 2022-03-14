Рубль, вероятно, останется ниже 130 руб./$1 на текущей неделе - "Открытие Инвестиции"

Курс рубля к доллару, вероятно, останется ниже уровня в 130 руб./$1 на текущей неделе, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"Поскольку Банк России принял решение не возобновлять торги на фондовом рынке Мосбиржи в период с 14 по 18 марта 2022 года и с учетом уже реализованных мер регулятора, направленных на ограничение тенденции к долларизации, курс рубля на текущей неделе может остаться ниже 130 руб./$1. При этом сохраняются шансы вернуться к 110 руб./$1 в том случае, если будет какая-либо позитивная информация в поле переговоров между Россией и Украиной", - указывает эксперт.

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