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14 марта 2022 года 10:40

Рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов, составив 115 руб./$1 и 121 руб./EUR1 соответственно

Москва. 14 марта. Доллар США и евро слабо меняются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль демонстрирует отсутствие сильных движений в основных валютных парах на фоне пониженной активности участников рынка вследствие объявленных ранее Банком России ограничений на валютные операции из-за антироссийских санкций со стороны западных стран.

По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 115 руб./$1 (+75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом стоил 121 руб./EUR1, что на 3 копейки ниже уровня закрытия пятницы. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 39,9 копейки, составив 117,7 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,75 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро - на 7,95 рубля ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов на фоне низкой активности рынка. Такая ситуация сложилась на рынке вследствие объявленных ранее Банком России ограничений на валютные операции в ответ на антироссийские санкции со стороны стран Запада. Участники рынка продолжают отслеживать новости относительно санкций и военной операции на Украине.

В понедельник Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе (COREPER) может согласовать четвертый пакет санкций Евросоюза против России, сообщило французское председательство в Совете ЕС. "Завершение и одобрение (проектов постановлений Совета ЕС) ожидается завтра на COREPER", - говорится в твиттере постпредства Франции при Европейском союзе, опубликованном в воскресенье вечером.

В нем также сообщается, что в воскресенье Европейская комиссия (ЕК) и Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) "представили свои предложения по новым санкциям, разработанные по итогам Версальского саммита (ЕС) и во взаимодействии с нашими международными партнерами". О подробностях этой презентации не сообщается.

Президенты США Джо Байден и Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Украины и меры по отношению к России, сообщает Белый дом. "Они рассмотрели недавние дипломатические контакты и подчеркнули свою приверженность привлечению России к ответственности за ее действия, а также поддержке правительства и народа Украины", - говорится в сообщении.

Тем временем, телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник отметил, что Байден и Макрон "договорились усилить санкции, уже введенные против России".

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в интервью Fox News заявила, что в России появились определенные "признаки готовности к серьезным переговорам" с Украиной. "Мы видим некоторые признаки готовности к реальным, серьезным переговорам", - сказала она. Она утверждает, что этому поспособствовало давление Запада на Москву. Тем не менее, отметила замгоссекретаря, пока "мы должны помогать украинцам всеми возможными способами".

В Кремле заявили, что никогда не отрицали возможности встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, но предварительно хотели бы понять, что войдет в ее повестку и какой результат ожидается. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал "Интерфаксу" высказывание главы МИД Турции Мевлюта Чавушуглу, по утверждению которого Путин в ходе телефонных переговоров с президентом Турции заявил, что не против встречи с Зеленским.

"Мы неоднократно говорили, что никто не исключает возможности встречи Владимира Путина с президентом Зеленским. Но нам нужно понять, что должно стать результатом этой встречи и что будет на ней обсуждаться", - сказал Песков "Интерфаксу" в ответ на просьбу подтвердить, действительно ли была выражена готовность российской стороной к такой встрече, которая не сопровождалась никакими условиями.

Банк России для повышения репрезентативности курса доллара США по отношению к рублю в условиях повышенной волатильности на валютном рынке расширит временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю, а также упростит порядок установления официального курса евро к рублю, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

Проект соответствующего указания направлен на регистрацию в Минюст, документ вступит в силу со дня официального опубликования.

Согласно документу, Банк России будет устанавливать официальный курс доллара на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 16:30 по Москве. В настоящее время период расчета составляет 10:00 - 11:30. Расширение временного диапазона расчета курса позволит учесть большее количество сделок в течение дня.

Кроме того, официальный курс евро к рублю будет устанавливаться так же, как и официальные курсы других иностранных валют по отношению к рублю. Это упростит порядок установления и публикации официальных курсов.

В центре внимания глобальных трейдеров на этой неделе - заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 15-16 марта. Подавляющее большинство экспертов ожидает, что Федрезерв повысит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 0,5%.

Ранее в этом месяце председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ склоняется к подъему ставки на 25 б.п. в марте и будет готов действовать более агрессивно в будущем, "если инфляция в США будет усиливаться или оставаться устойчиво высокой".

Цены на нефть опускаются в понедельник, трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Украины, оценивая шансы на деэскалацию конфликта.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК в понедельник составляет $110,02 за баррель, что на 2,35% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $106,33 за баррель, что на 2,74% ниже итогового значения предыдущей сессии.

По итогам недели Brent подешевела на 5%, WTI - на 6%.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры представителей делегаций России и Украины продолжаются "каждый день в видеоформате". "У нашей делегации задача четкая - сделать все, чтобы состоялась встреча президентов", - сказал он.

Тем временем, перспектива возврата иранской нефти на мировой рынок становится все более отдаленной. На прошлой неделе Россия потребовала от США юридически оформленных гарантий того, что санкции Запада не будут препятствовать полноценному торгово-экономическому и инвестиционному взаимодействию Москвы и Тегерана в случае восстановления соглашения по иранской ядерной программе (СВПД).

США заявили, что не считают возможными переговоры об исключениях из санкций против РФ, касающихся ее торговли с Ираном, ради сохранения СВПД.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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