Сильный импульс нефтяных цен к росту, скорее всего, утерян - "Велес Капитал"

Сильный импульс нефтяных цен к росту в настоящее время, скорее всего, утерян, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Стоимости ближайших фьючерсов на нефть марок Brent и WTI в понедельник утром пытаются остаться выше краткосрочных поддержек в виде средних полос Боллинджера дневных графиков (район $105,50 и $102 за баррель соответственно), но сильный импульс к росту явно утерян. Перспектива заключения ядерной сделки с Ираном стала более отдаленной в том числе ввиду требований России и, значит, увеличения предложения с этой стороны пока ждать не стоит. Тем не менее новых позитивных драйверов на рынке пока не хватает", - отмечает эксперт.

Также Кожухова обращает внимание, что на текущей неделе ежемесячные отчеты по рынку представят ОПЕК и Международное энергетическое агентство.

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