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14 марта 2022 года 10:29
Рубль будет демонстрировать высокую амплитуду колебаний в ближайшее время - BCS Express
Рубль по-прежнему будет демонстрировать высокую амплитуду колебаний в ближайшее время, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер. "Ограничения на переток капитала влияют на рубль. На фоне блокировки половины золотовалютных резервов России, включая средства ФНБ, регулятор вынужден вводить запреты на движение иностранных валют. Экономике потребуется время на адаптацию, а значит, и рубль все еще будет демонстрировать высокую амплитуду колебаний, - пишет аналитик в комментарии инвестиционной компании. - А пока снижение импорта и падение заграничного турпотока вкупе с ростом стоимости экспортируемого товара (даже в условиях уменьшения объемов) позволят сохранить положительную внешнеторговую позицию страны. В курсе рубля заложена значительная геополитическая премия, среднесрочные оценки все же не исключают возврат курса под отметку 100 руб./$1. Оторванный от реальности международный валютный рынок Forex показывает лишь сентимент, но не может служить непосредственным индикативом стоимости рубля относительно резервных валют". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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14 марта 2022 года 19:32
Рубль закрыл торги понедельника слабым повышением к доллару и евро в ожидании продолжения российско-украинских переговоров
Москва. 14 марта. Доллар США и евро слегка понизились на "Московской бирже" на закрытии торгов понедельника, рубль незначительно подрос к бивалютной корзине в ожидании продолжения четвертого раунда переговоров между российской и украинской делегациями. читать дальше
.14 марта 2022 года 19:30
Цены евробондов РФ в понедельник скорректировались вверх в ожидании позитива от российско-украинских переговоров
Москва. 14 марта. Котировки российских еврооблигаций в понедельник скорректировались вверх на фоне ожиданий инвесторами позитивных результатов от проходящего переговорного процесса между представителями России и Украины. Доходности "длинных" выпусков евробондов РФ опустились в диапазон 25-50% годовых, что на 5-15 процентных пунктов ниже уровней середины прошлой недели. читать дальше
.14 марта 2022 года 18:34
Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" выигрывают от ослабления рубля, считает аналитик "Финама" Сергей Кауфман. "Бизнес "Сургутнефтегаза" достаточно сильно ориентирован на экспорт - только 23% выручки приходится на внутренний рынок, - указывает эксперт инвесткомпании. - При этом нефтяник с... читать дальше
.14 марта 2022 года 18:07
Текущие цены на нефть все еще выгодны для нефтедобычи, но уже несут риски для нефтепереработки - BCS Express
Текущие цены на нефть все еще выгодны для нефтедобычи, но уже несут риски для нефтепереработки, полагает аналитик BCS Express Валерий Емельянов. Эксперт отмечает, что в настоящее время на рынке есть диапазон цен для нефти в районе $90-130 за баррель, внутри которого она может держать баланс между... читать дальше
.14 марта 2022 года 17:28
Акции ММК могут представлять первоочередной интерес для инвесторов после возобновления торгов - "Финам"
Акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) могут представлять первоочередной интерес для инвесторов после возобновления торгов, говорится в аналитическом материале "Финама". Аналитик Сергей Кауфман подчеркивает, что из предприятий металлургической отрасли РФ деятельность "ММК" в... читать дальше
.14 марта 2022 года 16:55
Курс рубля может вновь вернуться в диапазон 120-125 руб./$1 на текущей неделе, считает аналитик BCS Global Markets (BCS GM) Наталья Лаврова. Эксперт напоминает, что на закрытии 11 марта российская валюта торговалась на уровне 114,25 руб./$1 против 105 руб./$1 неделей ранее. "Принятое в прошлую... читать дальше
.14 марта 2022 года 16:30
Восстановление в акциях сектора базовых материалов будет опережать бумаги других секторов после открытия торгов, полагают аналитики "Финама". "Развитие геополитического кризиса привело к беспрецедентному падению российских акций на фоне их распродаж иностранными инвесторами, доля которых остается... читать дальше
.14 марта 2022 года 16:03
S Express рекомендует покупать акции General Motors, Walt Disney и 3M Company на горизонте года, говорится в комментарии инвесткомпании. Аналитики рекомендуют покупать акции американского лидера автопроизводителей General Motors и Walt технологического инноватора 3M Company с инвестиционным... читать дальше
.14 марта 2022 года 16:00
Москва. 14 марта. Доллар США и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне проведения четвертого раунда переговоров между российской и украинской делегациями. читать дальше
.14 марта 2022 года 15:38
Прекращение работы сервиса "Ситимобил" и реорганизация Gett в России создают условия для серьезного переформатирования отечественного рынка такси, полагают аналитики "Альфа-банка". "Учитывая, что "Ситимобил" занимает примерно 6% рынка, а Gett - менее 2%, тогда как в планах Didi по отношению к... читать дальше
.14 марта 2022 года 15:16
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4170-4250 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 продолжает движение в рамках нисходящего канала. Индикаторы RSI и MACD указывают на слабость "быков". Ближайшей... читать дальше
.14 марта 2022 года 14:43
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Devon Energy с целью $80 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 36%, стоп-приказ: $48,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Стоимость нефти марки WTI продолжает обновлять... читать дальше
.14 марта 2022 года 14:19
"Магнит" может показать двузначный рост выручки в I и II кварталах 2022г, отмечается в аналитическом материале инвестиционной компании "Финам". Драйверами органической выручки, по мнению аналитика Анны Буйлаковой, станут повышение среднего чека, увеличенный трафик в I квартале на фоне ажиотажного... читать дальше
.14 марта 2022 года 13:56
Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 113-120 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 113-120 руб./$1, а по паре евро/рубль - 120-127 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. "Курс российского рубля в нынешней ситуации будет... читать дальше
.14 марта 2022 года 13:31
Банк России, вероятно, повысит ключевую ставку на 25 б.п. на заседании 18 марта, отмечается в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Наступившая неделя станет неделей решений по ставкам для крупнейших экономик. В среду свое решение озвучит ФРС США: мы ожидаем повышения ставки на 25 б. п. Кроме... читать дальше
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