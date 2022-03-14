Рубль будет демонстрировать высокую амплитуду колебаний в ближайшее время - BCS Express

Рубль по-прежнему будет демонстрировать высокую амплитуду колебаний в ближайшее время, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Ограничения на переток капитала влияют на рубль. На фоне блокировки половины золотовалютных резервов России, включая средства ФНБ, регулятор вынужден вводить запреты на движение иностранных валют. Экономике потребуется время на адаптацию, а значит, и рубль все еще будет демонстрировать высокую амплитуду колебаний, - пишет аналитик в комментарии инвестиционной компании. - А пока снижение импорта и падение заграничного турпотока вкупе с ростом стоимости экспортируемого товара (даже в условиях уменьшения объемов) позволят сохранить положительную внешнеторговую позицию страны. В курсе рубля заложена значительная геополитическая премия, среднесрочные оценки все же не исключают возврат курса под отметку 100 руб./$1. Оторванный от реальности международный валютный рынок Forex показывает лишь сентимент, но не может служить непосредственным индикативом стоимости рубля относительно резервных валют".

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