Вероятна консолидация рубля в диапазоне 110-114 руб./$1 в понедельник - ПСБ

Рубль по отношению к доллару США будет торговаться, вероятно, в диапазоне 110-114 руб./$1 в понедельник на фоне консолидационного настроя на рынке нефти, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

Такой настрой может сохраняться до появления новостей, которые позволят скорректировать ожидания по событиям вокруг Украины, отмечает эксперт в комментарии.

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