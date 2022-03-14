Цена нефти пока может остаться около $110/барр. - ПСБ

Цена нефти марки Brent может остаться около уровня $110 за баррель до появления новых геополитических вводных, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в понедельник утром вновь находится под давлением, опять проверяя на прочность отметку $110 за баррель ввиду сообщений СМИ о сближении позиций России и Украины. Консолидационный настрой на рынке может сохраняться до появления новостей, которые позволят скорректировать ожидания по событиям вокруг Украины и, учитывая значительную геополитическую премию, привести к заметному изменению цен на нефть: в случае позитива не исключаем ухода к $100 за баррель, в противном случае - возврата к пикам года", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

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