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14 марта 2022 года 09:46
Рубль начнет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 109-120 руб./$1 - "Алго Капитал"
Валютная пара USD/RUB начнет торги в понедельник, скорее всего, в диапазоне 109-120 руб./$1, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Мы ожидаем в понедельник открытия валютных торгов в России с отклонением курса доллара США в пределах 5%, в диапазоне 109-120 руб./$1. После открытия с умеренным для текущих неординарных условий отклонением пара USD/RUB способна перейти в состояние консолидации. Несмотря на продолжающийся поток негативных новостей, спрос на иностранную валюту будет сдерживаться ее среднесрочной перекупленностью и сохраняющейся комиссией на покупку в размере 12%", - указывает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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