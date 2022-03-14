Рубль начнет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 109-120 руб./$1 - "Алго Капитал"

Валютная пара USD/RUB начнет торги в понедельник, скорее всего, в диапазоне 109-120 руб./$1, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем в понедельник открытия валютных торгов в России с отклонением курса доллара США в пределах 5%, в диапазоне 109-120 руб./$1. После открытия с умеренным для текущих неординарных условий отклонением пара USD/RUB способна перейти в состояние консолидации. Несмотря на продолжающийся поток негативных новостей, спрос на иностранную валюту будет сдерживаться ее среднесрочной перекупленностью и сохраняющейся комиссией на покупку в размере 12%", - указывает эксперт.

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