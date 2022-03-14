Торги нефтью, возможно, пройдут в диапазоне $105-115/барр. в ближайшие дни - BCS Express

Торги нефтью марки Brent, возможно, будут проходить в диапазоне $105-115 за баррель в ближайшие дни, риски при этом смещены в сторону роста цены, говорится в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

"Утром понедельника ключевые нефтяные контракты вновь снижаются, теряя почти все пятничные приобретения. Равновесная цена где-то рядом, так что при отсутствии значимых новостей в ближайшие дни на нефтяном рынке может быть затишье. Можно предположить диапазон колебаний в районе $105-115 за баррель. При этом риски смещены в сторону роста, поскольку рынок сейчас очень уязвим к ужесточению дефицита", - указывает аналитик инвестиционной компании.

Также Галактионов отмечает, что в пятницу Baker Hughes отчитался о росте числа нефтяных буровых в США на 8 уст. и сокращении в Канаде на 7 уст. Пока рост буровой активности остается сдержанным, что не позволяет в полной мере рассчитывать на существенный рост добычи в США до конца 2022 года, обращает внимание эксперт.

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