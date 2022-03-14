Главные события недели - Sber CIB

Банк России на текущей неделе примет решение по ключевой ставке, также ожидается решение по ставкам от ФРС США, отмечают аналитики Sber CIB.

14 марта:

- Выйдут январские данные по торговому балансу в США.

15 марта:

- Ожидается публикация индекса цен производителей за февраль в США;

- Также выйдут данные по уровню безработицы, промышленному производству и розничным продажам за февраль в Китае.

16 марта:

- ФРС США примет решение по монетарной политике;

- Пройдет онлайн-заседание министров обороны стран-членов НАТО;

- Росстат опубликует недельный индекс потребительских цен в России.

17 марта:

- Решение Банка Англии по монетарной политике;

- Выйдут данные промышленного производства за февраль в США.

18 марта:

- Банк России примет решение по ключевой ставке;

- "ГК ПИК" представит результаты оценки активов за 2021 год.

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