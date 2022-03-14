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14 марта 2022 года 09:10

Гонконгский индекс упал на 3%

Фондовые индексы США снизились в пятницу. Рынки акций стран АТР меняются разнонаправленно в понедельник. Цены на нефть опускаются на торгах в понедельник.

Американские фондовые индексы снизились в пятницу, Dow Jones Industrial Average завершил в минусе пятую неделю подряд, что является самым длительным подобным периодом с мая 2019 года.

По итогам недели значение Dow Jones уменьшилось на 2%. S&P 500 и Nasdaq Composite снизились по итогам второй недели подряд - соответственно на 2,9% и 3,5%.

Оптимизм инвесторов, связанный с заявлением российского президента Владимира Путина о наличии "позитивных сдвигов" в переговорах с Украиной, который поддержал рынок в начале торгов в пятницу, быстро сошел на нет, отмечает Market Watch. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит какого-либо прогресса в российско-украинских переговорах.

"Все сейчас на нервах", - отмечает главный инвестиционный директор Neuberger Berman Group LLC Джозеф Амато.

Рынок готов пойти вверх в случае деэскалации украинского кризиса, однако он может пойти вниз, если ситуация ухудшится, говорит эксперт.

Президент США Джо Байден в пятницу объявил, что США отказываются от импорта из РФ спиртных напитков, морепродуктов и алмазов.

Кроме того, Байден подписал указ "О запрете отдельных статей экспорта, импорта, а также новых инвестиций в связи с продолжающейся агрессией РФ", один из пунктов которого гласит, что теперь резидентам США "запрещены новые инвестиции в любой сектор экономики России" в зависимости от решения Минфина.

Статданные по экономике США, опубликованные в пятницу, показали ухудшение настроя американцев.

Индекс потребительского доверия в США в марте упал до 59,7 пункта по сравнению с 62,8 пункта месяцем ранее, сообщил Мичиганский университет, который рассчитывает этот показатель. Значение индекса стало минимальным с ноября 2011 года.

Тем временем, эксперты Goldman Sachs понизили прогноз роста ВВП США на 2022 год до 1,75% с 2%, отметив продолжающееся усиление инфляции в стране, в том числе из-за скачка цен на энергоресурсы.

Стоимость нефти WTI в пятницу поднималась выше отметки в $110 за баррель, Brent - приближалась к $114 за баррель.

Акции Applied Materials (SPB: AMAT) Inc. подешевели на 1,1% по итогам торгов, несмотря на то, что компания, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов, объявила о запуске новой программы обратного выкупа акций объемом $6 млрд. Кроме того, совет директоров Applied Materials одобрил повышение квартальных дивидендов на 8,3%.

Бумаги Rivian Automotive Inc. подешевели на 7,6%. Американский производитель электромобилей зафиксировал крупный убыток по итогам четвертого квартала 2021 года из-за проблем с цепочками поставок, а также производственных сложностей.

Стоимость акций WeWork Inc. опустилась на 3,6%. Отчетность коворкингового сервиса за 2021 год показала увеличение чистого убытка на 21% и 25%-ное снижение выручки. В то же время WeWork заявила, что рассчитывает на рост выручки в текущем году.

Цена бумаг DocuSign Inc. (SPB: DOCU), разработчика технологии электронной подписи, упала на 20% на фоне более слабого, чем ожидалось, прогноза компании на текущий фингод.

DocuSign прогнозирует, что ее выручка в этом году составит $2,47-2,48 млрд, тогда как консенсус-прогноз экспертов предусматривает этот показатель на уровне $2,61 млрд.

Расписки китайской Didi Global Inc., оператора сервиса заказа такси, подешевели на 44% на информации агентства Bloomberg о том, что компания приостановила подготовку к проведению IPO в Гонконге из-за разногласий с главным интернет-регулятором КНР.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу снизился на 229,88 пункта (0,69%) и составил 32944,19 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 55,21 пункта (1,3%) - до 4204,31 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 286,15 пункта (2,18%) и составил 12843,81 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского открыли первые торги этой недели без единой динамики. Основными событиями, за которыми следят инвесторы, стали новая волна COVID-19 в Китае и растущие цены на нефть на фоне вооруженного конфликта между Россией и Украиной.

В Китае в воскресенье было зарегистрировано 1,8 тыс. случаев заболевания коронавирусом, что стало рекордным суточным показателем за последние два года. Как следует из данных Национальной комиссии здравоохранения КНР, по сравнению с предыдущим днем количество заболевших подскочило втрое. Власти отдельных провинций уже начали принимать меры по ограничению передвижений в населенных пунктах и введению режима самоизоляции. Так, в крупном городе на юго-востоке Шэньчжэне власти уже остановили работу общественного транспорта и рекомендовали жителям не покидать город.

"Китай столкнулся с крупнейшей волной COVID-19 с конца национального локдауна в марте 2020 года", - отметил аналитик ANZ Research Рэймонд Юнг.

"Если локдауны продлятся, это значительно повлияет на экономический рост Китая. Пока рано менять прогнозы роста ВВП на 2022 год (сейчас ANZ ожидает роста на 5%), но мы настороженно следим за влиянием ограничительных мер на экономически богатые провинции", - добавил аналитик.

Тем временем рынок продолжает следить за развитием событий вокруг вооруженного конфликта на Украине. Конфликт уже привел к перебоям в поставках и в воздушном сообщении между континентами. Кроме того, он также подстегнул скачок цен на энергоресурсы, что привело к усилению инфляционного давления.

Японский Nikkei к 8:25 мск прибавил на 0,93%.

Котировки акций японских автопроизводителей Mazda Motor Corp., Toyota Motor Corp. и Mitsubishi Motors Corp. растут на 4%, 3,4% и 3% соответственно.

Тем временем бумаги энергетических компаний Osaka Gas Co. Ltd. и Tokyo Gas Co. Ltd. дешевеют на 5,2% и 3%.

Гонконгский Hang Seng к 8:30 мск снизился на 3,38%, шанхайский Shanghai Composite - на 1,1%.

Котировки акций операторов казино из Макао снижаются больше всего на торгах на фоне введения ковидных ограничений в Китае: акции SJM Holdings Ltd. теряют в цене 9%, Sands China Ltd. - 8,6% и Melco International Development Ltd. - 8,5%.

Китайская интернет-компания JD.com Inc. объявила о покупке контрольного пакета акций в логистической компании Deppon Logistics Co. за 9 млрд юаней ($1,42 млрд). Капитализация JD.com снижается на 9,6%.

Южнокорейский Kospi к 8:35 мск опустился на 0,57%.

Капитализация производителя электроники LG Corp. снижается на 1,6%. Стоимость акций автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. падет на 3,3%, Kia Corp. - на 2,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 1,2%.

Лидерами роста на рынке в Австралии стали акции агропромышленного сырьевого трейдера Elders Ltd. (+11%), инвестиционных и финкомпаний Pendal Group Ltd. (+6,6%) и Virgin Money UK PLC (+6,2%).

Между тем котировки акций горнодобывающих Fortescue Metals Group Ltd., BHP Group Ltd. и Rio Tinto Ltd. упали на 1%, 0,7% и 0,5% соответственно.

Цены на нефть опускаются в понедельник, трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Украины, оценивая шансы на деэскалацию конфликта.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в понедельник составляет $110,5 за баррель, что на $2,17 (1,93%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подорожали на $2,41 (2,2%), до $112,67 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $106,6 за баррель, что на $2,73 (2,5%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов выросла на $3,31 (3,1%), до $109,33 за баррель.

По итогам недели Brent подешевела на 5%, WTI - на 6%.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры представителей делегаций России и Украины продолжаются "каждый день в видеоформате". "У нашей делегации задача четкая - сделать все, чтобы состоялась встреча президентов", - сказал он.

"Нефтяной рынок закладывает шансы на сближение позиций России и Украины", - отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари, слова которой приводит агентство Bloomberg.

Тем временем, перспектива возврата иранской нефти на мировой рынок становится все более отдаленной. На прошлой неделе Россия потребовала от США юридически оформленных гарантий того, что санкции Запада не будут препятствовать полноценному торгово-экономическому и инвестиционному взаимодействию Москвы и Тегерана в случае восстановления соглашения по иранской ядерной программе (СВПД).

США заявили, что не считают возможными переговоры об исключениях из санкций против РФ, касающихся ее торговли с Ираном, ради сохранения СВПД.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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