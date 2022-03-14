ЦБ РФ может повысить ставку на заседании 18 марта 2022г - BCS Express

Банк России может повысить ключевую ставку по итогам заседания в пятницу, 18 марта 2022 года, считают аналитики BCS Express.

"Заседание ЦБ РФ в пятницу, 18 марта - одно из важнейших событий недели. Не исключаем, что ключевая ставка может быть еще увеличена с текущих 20%, чтобы сбить инфляционные ожидания. Крайне важными видятся комментарии регулятора и взгляд на текущую ситуацию. У рынка пока нет устойчивого консенсуса по поводу дальнейшей политики ЦБ в сложившихся условиях", - отмечают аналитики инвестиционной компании.

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