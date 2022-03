Цены евробондов РФ стабилизировались 10-11 марта после заметного падения в первой половине недели

Москва. 11 марта. Котировки российских еврооблигаций стабилизировались 10-11 марта после обвального падения в первой половине недели, что было следствием резко выросших геополитических и санкционных рисков после начала Россией военной операции на Украине. Доходности "длинных" выпусков евробондов РФ в конце недели стабилизировались в диапазоне 26-60% годовых.

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также заметно снизились в цене за пять дней на фоне ожиданий повышения процентных ставок Федрезервом США уже на следующей неделе для борьбы с инфляцией, которая подстегивается в том числе рекордными ценами на энергоносители и металлы в условиях развязанной Западом "финансово-экономической войны" против России.

Первые дни недели, на которые пришлись российские праздники, оказались наиболее тяжелыми для рынка отечественных евробондов. К концу первого официального рабочего для России дня котировки российских еврооблигаций упали на 35-65% по отношению к 4 марта, продолжая отыгрывать геополитические и санкционные риски. Доходности "длинных" выпусков евробондов РФ достигли 30-68% годовых, а процентные ставки "коротких" бумаг взлетели до 80-140% годовых.

Рейтинговое агентство Moody's, понизившее в начале марта долгосрочные рейтинги Российской Федерации по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте сразу на шесть ступеней - до "B3" с "Baa3", продолжило ухудшать оценку кредитоспособности РФ. Рейтинг был понижен с "В3" до "Са", сообщило агентство в воскресенье. Это связано с опасениями, что меры капитального контроля, введенные Банком России, воспрепятствуют обслуживанию суверенного долга перед иностранными инвесторами. Прогноз по рейтингу - негативный.

Ухудшенная оценка Moody's отражает тот факт, что, по информации НРД, купонный доход по ОФЗ 2 марта был выплачен только локальным владельцам облигаций, а нерезиденты не получили денег в связи с запретом Центробанка, сказано в сообщении. Ограничения вызывают существенные сомнения в желании России обслуживать свой долг, считает Moody's. Негативный прогноз по рейтингу, помимо этого риска, отражает возможные "последствия для макроэкономической стабильности от введения жестких и скоординированных санкций после вторжения России на Украину", отмечается в релизе.

В свою очередь рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в иностранной валюте до "C" с "B". Долгосрочный РДЭ России в национальной валюте ухудшен до "C" с "B+", говорится в пресс-релизе агентства. Краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте понижены до "C" с "B", потолок странового рейтинга - до "B-" с "B". "Рейтинг на уровне "C" отражает мнение Fitch о близком суверенном дефолте", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее в этом месяце агентство понизило долгосрочный РДЭ России в иностранной валюте до "B" с "BBB", поместив его на пересмотр с возможностью дальнейшего ухудшения. События, произошедшие уже после этого, "сократили готовность России обслуживать государственный долг", считают эксперты Fitch. Среди таких событий они выделяют подписание президентом РФ Владимиром Путиным 5 марта указа о временном порядке исполнения обязательств страны перед некоторыми иностранными кредиторами, "который может привести к принудительной реденоминации выплат по долгу в иностранной валюте в национальную валюту для кредиторов в определенных странах". Помимо этого, аналитики агентства отмечают, что Банк России ограничил выплату купонного дохода по ОФЗ для нерезидентов с прошлой недели.

Вместе с тем котировки российских еврооблигаций стабилизировались в четверг и в пятницу продолжили колебаться в рамках расширенного бокового диапазона; инвесторы надеются на продолжение переговорного процесса между Россией и Украиной после состоявшейся 10 марта встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Российское правительство и Центробанк для стабилизации финансовой ситуации предприняли ряд мер, с одной стороны, ограничивающих вывоз капитала, прежде всего нерезидентами, а с другой стороны - стимулирующих его приток в страну. При этом фундаментальные факторы - цены на нефть, газ, металлы и другую продукцию российского экспорта, находящиеся сейчас на рекордно высоких уровнях - оказывают пока лишь "моральную" поддержку отечественным активам. Но не исключено, что по мере того, как российские компании-экспортеры будут находить новые рынки сбыта, данный фактор станет играть более весомую роль.

Конвертация рублей, выплачиваемых для погашения внешнего долга РФ, будет возможна за счет разморозки золотовалютных резервов страны, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Установлен специальный порядок обслуживания внешних долгов, включая государственные долги. Мы будем погашать наши внешние обязательства в рублях, а конвертацию будем осуществлять за счет разморозки золотовалютных резервов", - сказал Силуанов в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина.

В конце предыдущей недели Кремль опубликовал президентский указ, устанавливающий временный порядок исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. Для нерезидентов из недружественных стран схема установлена следующая: должник открывает в российской кредитной организации/центральном депозитарии на имя иностранного кредитора или номинального держателя специальный счет типа "С". Туда зачисляются рубли в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ на день платежа, "для последующего перечисления владельцам ценных бумаг, являющимся иностранными кредиторами". Как пояснили "Интерфаксу" в ЦБ, конвертировать эти рублевые средства в валюту можно будет только при наличии разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

"Мы никогда не говорили, что у нас будут какие-то планы в отношении стран-членов НАТО. Говорила на эту тему моя коллега новая (глава МИД Великобритании) Лиз Трасс", - заявил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встреча со своим украинским визави Дмитрием Кулебой, проходившей при участии главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу. Он также сообщил, что Россия готова обсуждать гарантии своей безопасности в совокупности с гарантиями безопасности Украины и европейских стран. "Мы готовы обсуждать гарантии безопасности украинского государства вместе с гарантиями безопасности европейских стран и, конечно же, безопасности России", - подчеркнул Лавров. Министр иностранных дел РФ подтвердил, что российский президент не отказывается от встречи с украинским коллегой, но эти контакты должны быть осмысленными. Он также сообщил, что Киев собирается в скором времени дать конкретный ответ на предложения Москвы по урегулированию.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале взлетели на 7,9% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Показатель совпал с прогнозом аналитиков и обновил максимум с января 1982 года. Инфляция ускорилась по сравнению с 7,5% в январе. В помесячном исчислении индекс CPI в феврале вырос на 0,8%, что также оказалось на уровне прогнозов. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце увеличились на 0,5% к январю, а в годовом выражении рост составил 6,4%. Оба показателя совпали с консенсус-прогнозом. Ускорение инфляции обусловлено продолжающимся ростом цен на энергоносители, а также нехваткой рабочих кадров, увеличением спроса и перебоями в глобальных цепочках поставок, отмечает Trading Economics.

Еврооблигации России с погашением в 2043 году упали в цене за неделю на 30,9%, до 21,32% от номинала (их доходность выросла на 8,1 процентного пункта - до 27,93% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 27,4%, до 21,84% от номинала (их доходность выросла на 6,6 процентного пункта, до 26,4% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2047 году потеряли в цене 61,7%, подешевев до 8,62% от номинала (их доходность выросла на 36,7 процентного пункта, до 60,28% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели за неделю на 28,1% - до 20,5% от номинала (их доходность выросла на 8 процентных пунктов и 11 марта составила 36,32% годовых), с погашением в 2027 году - на 57,3%, до 10,67% от номинала (их доходность выросла на 28,9 процентного пункта, до 67,2% годовых), с погашением в 2026 году - на 63,2%, до 9,88% от номинала (их доходность выросла на 42,4 процентного пункта, до 87,14% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене