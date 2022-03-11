"Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций Alphabet на уровне $3550

"Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций Alphabet Inc. на уровне $3550, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Михаила Денисламова.

"8 марта корпорация Alphabet объявила о заключении окончательного соглашения на приобретение компании Mandiant. Цена за акцию $23 обеспечит 57-процентную премию к 10-дневному VWAP по состоянию на 7 февраля 2022г - последний полный торговый день перед опубликованной в СМИ информацией о возможной продаже компании. Объем сделки составит около $5,4 млрд (включая чистые денежные средства Mandiant). Сделка нацелена на усиление текущих позиций дивизиона в области кибербезопасности", - пишет эксперт.

Денисламов позитивно оценивает стратегические перспективы от поглощения. На его взгляд, Google Cloud станет еще привлекательнее для крупных корпоративных клиентов (сегмент Enterprise), которые уделяют повышенное внимание вопросам кибербезопасности.

"Динамику показателей Google Cloud мы также оцениваем положительно. В IV квартале 2021г выручка увеличилась на 45% г/г, до $5,54 млрд, на $70 млн превысив консенсус ожиданий. Операционный убыток при этом составил $890 млн против прогнозируемых $626 млн. Инвестиции в создание дата-центров и R&D создадут еще больше возможностей для роста операционной прибыли в будущем, поэтому инвесторам следует сосредоточиться на выручке подразделения", - указывает аналитик инвесткомпании.

Метрики спроса, обнародованные ранее менеджментом, Денисламов рассматривает как сильные. Как следствие, эксперт ожидает сохранения уверенной траектории роста "облачной" выручки. Выход на устойчивую операционную прибыль, по прогнозам, произойдет в 2024г.

"Корпорация Alphabet сохраняет значительную финансовую гибкость для будущих стратегических M&A-сделок. Объем денежных средств и их эквивалентов корпорации, скорректированный на сумму приобретения Mandiant, составляет $134,2 млрд. Наша целевая цена по бумаге Alphabet - $3550", - резюмирует стратег "Фридом Финанс".

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