"Финам" рекомендует покупать акции Charter Communications с целью $675,9

"Финам" рекомендует покупать акции Charter Communications с целевой ценой $675,9 за штуку на конец 2022г, что предполагает потенциал роста 20,2% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Считаем акции Charter Communications интересным вложением в телекоммуникационном секторе в условиях повышенной волатильности и предстоящего ужесточения ДКП. В приоритете компании - поддержание невысоких, но стабильных темпов роста выручки, генерация свободного денежного потока и создание акционерной стоимости. Можно сказать, что в век новых технологий доступ к высокоскоростному интернету является одной из ключевых потребностей для людей и бизнеса, поэтому пока компании не грозит отток абонентов и потеря доходов. Позитивно расцениваем и стремление Charter Communications выйти на новые рынки, в частности, на рынок мобильной связи. По сравнению с аналогами акции Charter Communications торгуются с дисконтом 15,6% по мультипликатору EV/EVITDA2022Е", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

Charter Communications - крупная американская корпорация, оперирующая в сегменте телекоммуникаций, медиа и развлечений. Компания входит в топ-3 операторов платного телевидения и провайдеров фиксированного ШПД в США по количеству пользователей.

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