Рубль днем немного повышается к доллару и евро на ослаблении потока новостей об антироссийских санкциях

Москва. 11 марта. Доллар США и евро слабеют на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне ослабления потока новостей об антироссийских санкциях и пониженной активности рынка из-за объявленных ранее Банком России ограничений на валютные операции.

Курс доллара США составил 114,05 руб./$1 в 15:10 МСК, что на 4,45 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 124,5 руб./EUR1, подешевев на 50 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 2,7 рубля - до 118,75 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 3,6268 рубля, до 116,7517 руб./$1, и уменьшил курс евро на 4,0058 рубля, до 128,9523 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подрастает к доллару и евро на дневных торгах на фоне низкой активности рынка, обусловленной в том числе, объявленными ранее Банком России ограничениями на валютные операции в ответ на антироссийские санкции со стороны Запада.

Тем не менее, поток санкционных новостей постепенно ослабевает, что оказывает сдерживающее влияние на продавцов российской валюты. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу, что ЕС не будет вводить санкции против импорта из России нефти и газа. "Самый важный для нас вопрос решили благоприятным образом: санкций в отношении газа и нефти не будет, так что Венгрия обеспечена надежным энергоснабжением в предстоящий период", - приводят западные СМИ слова Орбана.

Такое заявление премьер сделал на фоне проходящего в Версале неформального саммита Евросоюза.

Канадские власти вводят санкции против пяти россиян и 32 структур, связанных со сферой обороны и производства в РФ, заявил в пятницу канадский премьер Джастин Трюдо.

По данным издания Toronto Star, в частности, под санкциями оказались предприниматели Роман Абрамович и Алишер Усманов, председатель российского избиркома Элла Памфилова, а также Елена Морозова и Игорь Янчук.

Также санкции вводятся в отношении 32 структур в области обороны, энергетики и финансов за их роль в ситуации на Украине.

Власти Великобритании в пятницу ввели санкции в отношении 386 членов Госдумы в связи с признанием Россией независимости ДНР и ЛНР, сообщает Даунинг-стрит.

"Министр иностранных дел Лиз Трасс сегодня, 11 марта, ввела санкции против 386 членов Думы, нижней палаты российского парламента, за поддержку украинских сепаратистских районов Луганска и Донецка", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

В документе отмечается, что санкции подразумевают запрет для этих людей на въезд в Великобританию, а также запрет на доступ к активам в Великобритании и ведению бизнеса в стране.

Президент США Джо Байден объявит в пятницу, что США вместе с G7 и Европейским союзом будут призывать к прекращению нормальных торговых отношений с Россией, сообщает CNN со ссылкой на источники. Согласно им, Байден объявит 11 марта, что США вместе с G7 и Европейским союзом будут призывать к отмене статуса "Наиболее благоприятствуемой нации" для России.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что в связи с ситуацией вокруг Украины страны G7 готовят против России новый пакет санкций. "Страны G7 уже разрабатывают пакет новых санкций", - сказала она, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне, где находится с визитом.

ЦБ РФ с 10 марта по 10 сентября 2022 года ограничил выдачу наличной валюты в долларах, евро, иенах и фунтах юрлицам - резидентам и индивидуальным предпринимателям - резидентам суммой в $5 тыс.

Нерезиденты - юрлица и ИП получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро не смогут. Остальные валюты им доступны для снятия без ограничений по рыночному курсу на день выдачи.

Ранее сообщалось, что Банк России запретил покупку наличной валюты физлицами и ограничил ее выдачу с действующих вкладов суммой $10 тыс. сроком на полгода - с 9 марта по 9 сентября 2022 года.

В этот период розничные клиенты банков могут снять с открытого до 9 марта счета до $10 тыс. в наличной валюте, а остальные средства - в рублях по рыночному курсу на день выдачи. В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США вне зависимости от валюты счета.

Цены на нефть продолжают повышаться в ходе дневных торгов в пятницу. Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК увеличились в цене на 1,75% - до $111,24 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 1,62% - до $107,74 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,6%, WTI - на 2,5%, хотя в ходе торгов обе марки дорожали на 6%.

Негативным фактором для нефти стал отчет об инфляции в США, которая вновь обновила 40-летний максимум в феврале. После выхода статданных курс доллара резко укрепился, что снизило привлекательность сырьевых активов в качестве объектов для инвестиций со стороны держателей других валют.

"Российская валюта по-прежнему слабо реагирует как на рыночные, так и на новостные драйверы, поскольку отсутствует основная масса участников торгов. Они временно или окончательно прекратили операции из-за регуляторных ограничений ЦБ и правительства, направленных на стабилизацию валютного рынка. Сейчас основные операции на нем связаны с экспортно-импортной деятельностью крупных компаний. Возможности инвалютных интервенций Банка России могут быть ограничены блокировкой части его золотовалютных резервов внешними контрагентами. Сегодняшнее укрепление рубля может быть связано с ожиданиями открытия на следующей неделе торгов на рынке акций и облигаций Московской биржи. Многие хотя купить подешевевшие рублевые активы, избавляясь от инвалюты", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Умеренную поддержку российским активам накануне оказали заявления Жозепа Борреля о том, что ЕС достиг предела в возможностях введения новых санкций против России. При этом в текущих условиях сильное снижение нефтяных цен не оказывает заметного негативного влияния на рубль. Сегодня курс пары "доллар-рубль" снижается, геополитическая ситуация продолжит всецело определять динамику рубля. Однако до появления принципиально важных новостей курс пары "доллар-рубль", вероятно, продолжит находиться в диапазоне 115-123 руб./$1 на российском рынке", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Банк России в пятницу, 11 марта, провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на три дня, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 207,6 млрд рублей (при лимите 3 трлн рублей и спросе 1 трлн 207,6 млрд рублей) в среднем по ставке 19,99% годовых.

Банки в пятницу на аукционе 3-дневного репо, проводившемся в рамках "тонкой настройки", привлекли 1 трлн 990,3 млрд рублей при лимите в 3 трлн рублей.

Банк России с 3 марта проводит ежедневно по рабочим дням аукционы репо и депозитные аукционы в рамках "тонкой настройки" с лимитами 3 трлн рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 90 базисных пунктов (б.п.) - до 21,31% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 96 б.п. - до 21,6% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 98 б.п., поднявшись до 23,32% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 86 б.п. - до 24,74% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 82 б.п. - до 25,3% годовых.