"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Eli Lilly с целью $275

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Eli Lilly and Co. с целью $275 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: $246, потенциальная доходность: 11,8%, стоп-приказ: $238, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что ключевой экспериментальный препарат компании donanemab уже показал хорошие результаты в замедлении болезни Альцгеймера, и в перспективе ближайших полутора лет у компании есть шансы довести его до коммерциализации. Кроме того, у Eli Lilly устоявшиеся позиции на рынке лекарственной терапии диабета, являющегося одним из главных направлений ее разработок.

"С технической точки зрения акции двигаются в рамках растущего тренда. Открывать позицию рекомендуем на уровне $246 с целью $275. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $238 риск на портфель составит 0,33%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,6", - указывают аналитики "Финама".

Eli Lilly and Co. - одна из крупнейших в Соединенных Штатах фармацевтических компаний c почти полуторавековой историей. В штате более 35 тыс. сотрудников, из них 8,1 тыс. заняты исследованиями и разработками.

