S&P 500 проведет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 4250-4300п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4250-4300 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 снова перешел к снижению в рамках нисходящего канала. Индикатор RSI продолжает находиться около зоны перепроданности, а MACD не подает четких сигналов. Возможно развитие бокового или слабого позитивного движения", - пишут эксперты в комментарии.

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