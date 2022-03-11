.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Рубль, вероятно, останется высоковолатильным в течение марта - "Открытие Инвестиции"
.
11 марта 2022 года 13:22
Рубль, вероятно, останется высоковолатильным в течение марта - "Открытие Инвестиции"
Российская валюта, вероятно, останется высоковолатильной в течение текущего месяца, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. "Ограничительные меры на покупку валюты для физических и юридических лиц, а также коллапс международного туризма и резкое снижение спроса на импорт являются факторами в пользу стабилизации курса рубля. Тем не менее весьма вероятно, что российская валюта будет по-прежнему высоковолатильной в текущем месяце. Пока нельзя утверждать, что рубль свои худшие уровни уже сформировал и к ним не вернется, - пишет Шульгин. - Перспективы рубля - это баланс давления на курс со стороны экономических агентов, которые желают уйти в валюту, и поступлений валютной выручки, 80% которой российские экспортеры обязаны конвертировать. В первой части "уравнения" сделано очень многое, меры контроля за движением капитала были введены жесткие и довольно оперативно. А вот во второй части "уравнения" пока все не так гладко - сбои в цепочках поставок и другие факторы затрудняют внешнеэкономическую деятельность экспортеров". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-АНАЛИТИКА
.
11 марта 2022 года 19:43
Москва. 11 марта. Котировки российских еврооблигаций стабилизировались 10-11 марта после обвального падения в первой половине недели, что было следствием резко выросших геополитических и санкционных рисков после начала Россией военной операции на Украине. Доходности "длинных" выпусков евробондов РФ в конце недели стабилизировались в диапазоне 26-60% годовых. читать дальше
.11 марта 2022 года 19:00
Наиболее привлекательны для покупок на открытии рынка акции "Норникеля", "ФосАгро" и "РусАла", считает руководитель инвестиционного департамента "Атон-менеджмент" Евгений Малыхин. "Любые сырьевые компании сейчас хороши, но мне кажется, что в первую очередь надо приобретать бумаги компаний, которые... читать дальше
.11 марта 2022 года 18:31
"Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций Alphabet Inc. на уровне $3550, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Михаила Денисламова. "8 марта корпорация Alphabet объявила о заключении окончательного соглашения на приобретение компании Mandiant. Цена за акцию $23 обеспечит... читать дальше
.11 марта 2022 года 17:58
"Финам" рекомендует покупать акции Charter Communications с целевой ценой $675,9 за штуку на конец 2022г, что предполагает потенциал роста 20,2% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Считаем акции Charter Communications интересным вложением в телекоммуникационном секторе в... читать дальше
.11 марта 2022 года 17:30
Спад импорта в реальном выражении превысит уровень кризиса 2009г и может оказаться критичным для некоторых производств, отмечается в обзоре Райффайзенбанка. "Просадка в импорте начнет проявляться с марта, - полагают аналитики банка Станислав Мурашов и Григорий Чепков. - Помимо прямых санкционных... читать дальше
.11 марта 2022 года 17:07
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Oracle Corp. с целевой ценой $108 за штуку на февраль 2023г, сообщается в комментарии инвесткомпании. 10 марта компания Oracle Corporation, поставщик облачного ПО для бизнеса, опубликовала финансовый отчет за III квартал 2022 фискального года с... читать дальше
.11 марта 2022 года 16:46
BCS Express закрыл торговую идею: "покупать акции Barrick Gold от уровней $20-20,6 с целью $25 за штуку" с горизонтом инвестирования 8 месяцев, открытую 12 ноября 2021 года, в связи с достижением целевых ориентиров, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Акции достигли целевого... читать дальше
.11 марта 2022 года 16:24
Отсутствие России негативно сказывается на мировом нефтяном балансе, считает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков. "Дорогая нефть начинает сказываться на ежедневной жизни европейцев. Австрийская OMV начала ограничивать... читать дальше
.11 марта 2022 года 15:59
"Инвестиционный банк Синара" негативно оценивает отчетность и прогноз Rivian Automotive Inc. на 2022г и ожидает дальнейшего снижения котировок акций компании, говорится в обзоре банка. "Rivian опубликовала слабые финансовые результаты за 4К21, - отмечает аналитик Ирина Фомкина. -... читать дальше
.11 марта 2022 года 15:41
Рубль днем немного повышается к доллару и евро на ослаблении потока новостей об антироссийских санкциях
Москва. 11 марта. Доллар США и евро слабеют на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне ослабления потока новостей об антироссийских санкциях и пониженной активности рынка из-за объявленных ранее Банком России ограничений на валютные операции. читать дальше
.11 марта 2022 года 15:34
Сплит акций Amazon.com Inc. сделает их более доступными для розничных инвесторов и создаст предпосылки для включения в индекс Dow Jones, полагает главный аналитик "Открытие Инвестиции" Алексей Корнилов. "Amazon последовал примеру компании Google, которая в начале февраля объявила о точно таком же... читать дальше
.11 марта 2022 года 15:10
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Eli Lilly and Co. с целью $275 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: $246, потенциальная доходность: 11,8%, стоп-приказ: $238, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что ключевой экспериментальный... читать дальше
.11 марта 2022 года 14:46
Дивидендная доходность акций "ТГК-1" за 2021г может составить 12,5%, говорится в комментарии BCS Express. "Отчет "ТГК-1" вышел слабее ожиданий. Впрочем, это общий момент для результатов дочек ГЭХа в IV квартале 2021г. Основная причина снижения прибыли здесь, как и у "ОГК-2" и "Мосэнерго" - убытки... читать дальше
.11 марта 2022 года 14:19
Долгий простой может поставить под угрозу всю инфраструктуру фондового рынка, полагают аналитики "Солид Брокер". Эксперты отмечают, что Банк России и Московская биржа думают о поэтапном возобновлении торгов на организованном рынке ценных бумаг со следующей недели. Об этом "Ведомостям" рассказали... читать дальше
.11 марта 2022 года 13:49
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4250-4300 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 снова перешел к снижению в рамках нисходящего канала. Индикатор RSI продолжает находиться около зоны перепроданности, а... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.