Рубль не изменился по отношению к доллару и евро на старте торгов, составив 118,5 руб./$1 и 125 руб./EUR1 соответственно

Москва. 11 марта. Доллар США и евро не изменились на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль стабилен в основных валютных парах на фоне пониженной активности торгов на внутреннем валютном рынке. Такая ситуация сложилась на рынке вследствие объявленных ранее Банком России ограничений на валютные операции в ответ на антироссийские санкции со стороны Запада.

По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 118,5 руб./$1 (без изменений к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом стоил 125 руб./EUR1, что также соответствовало закрытию четверга. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) не изменилась к уровню закрытия 10 марта, составив 121,43 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,88 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро - на 7,96 рубля ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не меняется к доллару и евро на старте торгов на фоне низкой активности рынка. Такая ситуация сложилась на рынке вследствие объявленных ранее Банком России ограничений на валютные операции в ответ на антироссийские санкции со стороны Запада.

Президент США Джо Байден объявит в пятницу, что США вместе с G7 и Европейским союзом будут призывать к прекращению нормальных торговых отношений с Россией, сообщает CNN со ссылкой на источники. Согласно им, Байден объявит 11 марта, что США вместе с G7 и Европейским союзом будут призывать к отмене статуса "Наиболее благоприятствуемой нации" для России.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что в связи с ситуацией вокруг Украины страны G7 готовят против России новый пакет санкций. "Страны G7 уже разрабатывают пакет новых санкций", - сказала она, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне, где находится с визитом.

ЦБ РФ с 10 марта по 10 сентября 2022 года ограничил выдачу наличной валюты в долларах, евро, иенах и фунтах юрлицам - резидентам и индивидуальным предпринимателям - резидентам суммой в $5 тыс.

Нерезиденты - юрлица и ИП получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро не смогут. Остальные валюты им доступны для снятия без ограничений по рыночному курсу на день выдачи.

Ранее сообщалось, что Банк России запретил покупку наличной валюты физлицами и ограничил ее выдачу с действующих вкладов суммой $10 тыс. сроком на полгода - с 9 марта по 9 сентября 2022 года.

В этот период розничные клиенты банков могут снять с открытого до 9 марта счета до $10 тыс. в наличной валюте, а остальные средства - в рублях по рыночному курсу на день выдачи. В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США вне зависимости от валюты счета.

Цены на нефть демонстрируют умеренный подъем в ходе утренней сессии пятницы после волатильных торгов четверга.

В четверг эталонные марки демонстрировали активный рост, подъем доходил до 6%. Однако вечером котировки перешли к снижению из-за укрепления доллара, снизившего привлекательность сырья для инвестиций со стороны держателей других валют.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:10 МСК в пятницу составляет $110,86 за баррель, что на 1,14% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $107,24 за баррель, что на 1,15% выше итогового значения предыдущей сессии.

В центре внимания участников рынка находится ситуация на Украине и решение Вашингтона отказаться от импорта российской нефти. Аналитики опасаются, что в случае, если большинство стран Запада последует за Соединенными Штатами и введет запреты на поставки нефти из РФ, котировки могут превысить $200 за баррель, пишет MarketWatch.