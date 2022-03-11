Рубль, вероятно, пока продолжит торги в диапазоне 115-123 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Геополитическая ситуация продолжит всецело определять динамику рубля, но до появления принципиально важных новостей курс пары USD/RUB, вероятно, продолжит находиться в диапазоне 115-123 руб./$1 на российском валютном рынке, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

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