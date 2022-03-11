ФРС вряд ли повысит ставку более чем на 25 б.п. в марте - "Велес Капитал"

ФРС США вряд ли повысит ключевую ставку более чем на 25 базисных пунктов на заседании в марте текущего года в сложившихся условиях, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Торги на рынке акций США в четверг закрылись снижением трех основных индексов на 0,3-1% во главе с высокотехнологичным сектором, при этом индикаторы отступили от минимумов дня. Американские биржи продолжают жить в режиме ожидания как изменений на геополитической арене, так и заседания ФРС на следующей неделе, оставаясь ниже краткосрочных сопротивлений в виде средних полос Боллинджера дневных графиков (4350 пунктов для индекса S&P 500). Статистика при этом показала скачок потребительской инфляции в США в феврале до нового 40-летнего максимума - с 7,5% до 7,9% г/г, что, однако, вряд ли заставит ФРС пойти на повышение процентной ставки более чем на 25 базисных пунктов в марте в текущих условиях", - отмечает эксперт в комментарии.

Также Кожухова обращает внимание, что в пятницу на рынке США ожидают предварительные данные по индексам Университета Мичиган за март и санкционные новости в отношении России.

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