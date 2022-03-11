Нефть, скорее всего, будет торговаться в пятницу в диапазоне $100-110/барр. - ПСБ

Нефть марки Brent, скорее всего, будет торговаться в пятницу в диапазоне $100-110 за баррель с тяготением к нижней границе в случае отсутствия сильных триггеров, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Утром пятницы фьючерс на на нефть марки Brent вновь показывает умеренный рост, пытаясь перейти к консолидации в верхней части диапазона $100-110 за баррель. Мы полагаем, что в отсутствие появления сильных новостных триггеров котировки в течение дня постараются инерционно продвинуться в направлении $100 за баррель", - указывает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

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