Цена нефти может завершить торги текущей недели потерями - "Открытие Инвестиции"

Нефть марки Brent может завершить торги на текущей неделе с потерями на усилиях США расширить поставки сырья, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям, эксперта "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова.

"Цена нефти на текущей неделе поднималась выше $130 за баррель марки Brent на фоне обеспокоенности рынка по поводу поставок из РФ. Однако по итогам недели основные контракты могут зафиксировать потери. В качестве стратегических поводов выступают предложения в США ускорить переговоры с Ираном, частично снять санкции с Венесуэлы, а также оказать более сильное давление на ближневосточных партнёров с целью увеличения производства. Впрочем, представители ОАЭ и Саудовской Аравии на уровне министров энергетики заявляли о приверженности следованию условий соглашения ОПЕК+. Также нельзя забывать о факторе продаж нефти из стратегических резервов, но эта мера будет иметь краткосрочный эффект", - пишет Кочетков.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.