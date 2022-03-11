Возможна консолидация рубля около 120 руб./$1 в пятницу - ПСБ

Возможна консолидация рубля около уровня в 120 руб./$1 на торгах в пятницу, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Ожидаем в пятницу дальнейшего снижения торговой активности на валютном рынке на фоне решения ЦБ о введении ограничения на снятие денежных средств юридическими лицами и ИП, что может отразиться на переходе к консолидации курса доллара у отметки 120 руб./$1", - пишет главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

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