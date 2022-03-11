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11 марта 2022 года 09:28

Фондовые индексы государств АТР резко снижаются

Рынок акций США снизился в четверг на данных об инфляции. Фондовые индексы государств АТР резко опускаются в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть демонстрируют умеренный подъем утром пятницы.

Американские фондовые индексы в четверг снизились на 0,3-1%, в том числе на данных об ускорении инфляции в стране до максимума почти за 40 лет.

Помимо этого, негативное давление на рынок оказало отсутствие прогресса в переговорах между Россией и Украиной, а также заявления председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, сообщает MarketWatch.

По ее словам, российско-украинский конфликт окажет серьезное влияние на экономическую активность и инфляцию в еврозоне за счет повышения цен на энергоресурсы и сырьевые товары, а также подрыва международной торговли и ослабления доверия. "Степень этих последствий будет зависеть от дальнейшего развития ситуации, от эффекта действующих санкций и возможных дальнейших мер", - сказала глава ЕЦБ в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале взлетели на 7,9% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Показатель совпал со средним прогнозом аналитиков, сообщает Trading Economics.

Таким образом инфляция ускорилась по сравнению с 7,5% в январе и обновила максимум за последние 40 лет.

"Учитывая сильное повышение энергетических и транспортных расходов, связанных в основном с Украиной, мы прогнозируем, что темпы роста инфляция в США могут достигнуть двухзначного числа в этом году, - говорится в сообщении Saxo Bank. - Сильное инфляционное давление открывает дверь для первого повышения процентной ставки Федеральной резервной системой на следующей неделе".

"ФРС столкнулась с чрезвычайно сложной задачей, и ей придется буквально балансировать между инфляцией и подталкиванием нас к рецессии", - полагает главный инвестиционный аналитик PGIM Quantitative Solutions Эд Кеон.

"Февральские данные по индексу CPI указали на дальнейшее повышение потребительских цен, - отмечает старший инвестиционный аналитик Allianz Investment Management Чарли Рипли. - В целом данные, вероятно, не изменят цели Федрезерва, поскольку необходимость в повышении процентных ставок с нулевой отметки была очевидна уже в течение некоторого времени".

Котировки акций Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подскочили в четверг на 5,4% на новости о том, что крупнейший в мире интернет-ритейлер проведет сплит из расчета "20 к 1". Также компания также запустила программу обратного выкупа акций объемом до $10 млрд.

Между тем акции Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. подешевели на 1,1% и JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 1,2%. Оба банка заявили о прекращении деятельности в России.

Bank of New York Mellon (SPB: BK) объявил о том, что Робин Винс станет новым главным исполнительным директором. Бумаги крупнейшего в мире банка-кастодиана потеряли в цене 4,2%.

Китайский интернет-ритейлер JD.com Inc. (SPB: JD) завершил с чистым убытком четвертый квартал и 2021 год в целом из-за роста расходов и падения стоимости инвестиций. Цена ADS компании на бирже Nasdaq рухнула на 15,8%.

Котировки бумаг других китайских компаний, торгующихся в США, также сильно снизились: Nio (SPB: NIO) - на 11,9%, Bilibili Inc. (SPB: BILI) - на 14,1%, Pinduoduo Inc. - на 17,5%, Alibaba Group Holding (SPB: BABA) - на 7,9%.

Dow Jones Industrial Average в четверг снизился на 112,18 пункта (0,34%) - до 33174,07 пункта. Наиболее значительное снижение среди компонентов индекса продемонстрировали акции Apple Inc. (SPB: AAPL), подешевевшие на 2,7%, Procter & Gamble Co. (SPB: PG) - на 2,6%, Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) - на 2,2%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 2%.

При этом самый существенный прирост цен показали бумаги Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 2,7%, Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 2,3% и Dow Inc. (SPB: DOW) - на 1,4%.

Кроме того, увеличилась стоимость транспортных компаний и производителей двигателей, включая Norfolk Southern Corp. (SPB: NSC) - на 2,3%, Union Pacific Corp. (SPB: UNP) - на 2,4% и Kirby Corp. (SPB: KEX) - на 2,8%. В результате подындекс транспортной отрасли Dow Jones Transportation Average вопреки общей тенденции на рынке вырос на 1,2%.

Значение Standard & Poor's 500 за день опустилось на 18,36 пункта (0,43%), составив 4259,52 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии уменьшился на 125,58 пункта (0,95%) - до 13129,96 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) резко опускаются в ходе торгов в пятницу на фоне неопределенности в отношении ситуации на Украине и опасений по поводу устойчиво высокой инфляции.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:36 МСК уменьшился на 2,1%.

В число лидеров падения входят акции провайдера медицинских услуг M3 Inc. (-6,1%), инвестиционно-технологической SoftBank Group (-6%), а также производителя промышленного оборудования Keyence Corp. (-5,3%).

Кроме того, дешевеют бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (-2,3%) и автопроизводителя Toyota Motor (-4,1%).

Тем временем стоимость производителя потребительской электроники Sony Corp. уменьшается на 2,8%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК опустился на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 2,5%.

В определенный момент торгов гонконгский индикатор достиг минимума за пять лет, следуя за динамикой американских фондовых индексов, которые снизились по итогам торгов в четверг, в том числе на данных об ускорении инфляции в стране до максимума почти за 40 лет.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале взлетели на 7,9% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Показатель совпал со средним прогнозом аналитиков, сообщает Trading Economics.

Таким образом инфляция ускорилась по сравнению с 7,5% в январе и обновила максимум за последние 40 лет.

Наиболее существенно на торгах в Гонконге дешевеют акции интернет-ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) (-13%), пивоваренной компании China Resources Beer (Holdings) Co. Ltd. (-9,1%) и производителя полупроводников Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. (-8%).

Котировки акций IT-компании Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. снижаются на 6,6%, в то время как бумаги ее конкурента Tencent Holdings Ltd. - на 4,9%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:38 МСК снизился на 1%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 1,8%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,9%.

Резервный банк Австралии (ЦБ страны) предупредил рынки о том, что будет целесообразно готовиться к повышению процентных ставок в текущем году на фоне предполагаемого дальнейшего роста инфляции в связи со скачком мировых цен на сырьевые товары, пишет Trading Economics.

Бумаги одной из крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP подешевели на 0,1%, тогда как акции ее конкурента Rio Tinto подорожали на 1%.

Цены на нефть демонстрируют умеренный подъем в ходе утренней сессии пятницы после волатильных торгов четверга.

В четверг эталонные марки демонстрировали активный рост, подъем доходил до 6%. Однако вечером котировки перешли к снижению из-за укрепления доллара, снизившего привлекательность сырья для инвестиций со стороны держателей других валют.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск в пятницу составляет $109,47 за баррель, что на $0,14 (0,13%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 1,6%, до $109,33 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $106,48 за баррель, что на $0,46 (0,43%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов опустилась на 2,5%, до $106,02 за баррель.

В центре внимания участников рынка находится ситуация на Украине и решение Вашингтона отказаться от импорта российской нефти. Аналитики опасаются, что в случае, если большинство стран Запада последует за Соединенными Штатами и введет запреты на поставки нефти из РФ, котировки могут превысить $200 за баррель, пишет MarketWatch.

Россия "является ключевым фактором" для стоимости нефти, и Саудовская Аравия остается единственной страной, способной в короткие сроки нарастить поставки на глобальный рынок, отмечает Тарик Захир из Tyche Capital Advisors. Однако саудиты "не отвечают на звонки нашей (американской - ИФ) администрации" по поводу запросов на увеличение поставок, добавил он.

Цена нефти марки WTI может запросто достичь отметки в $130 за баррель или даже превысить её, если ситуация в Восточной Европе ухудшится, полагает Захир. По его мнению, волатильность не уйдет с рынка, и цены могут демонстрировать колебания в районе $8 за баррель в течение дня, реагируя на поступающие новости.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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