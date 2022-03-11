Акции Rivian в настоящее время подходят лишь для спекулятивных покупок - BCS Express

Акции Rivian Automotive Inc. в настоящее время подходят лишь для спекулятивных покупок, считают эксперты BCS Express.

Rivian опубликовала финансовые результаты за IV квартал 2021 года. "Второй раз квартальные результаты в статусе публичной компании оказались хуже консенсус-прогнозов Уолл-стрит; эмитент понизил прогнозы производства на 2022 год; проблемы в цепочках поставок оказывают давление на акции и производство", - отмечают аналитики инвесткомпании.

"Краткосрочная перспектива в настоящее время не выглядит позитивно. На акции будут влиять текущий негативный отчет, инфляция и рост процентных ставок, а также волатильность на рынке нефти. В такой среде бумаги подходят лишь для спекуляций, - указывают в BCS Express. - Для долгосрочного инвестирования пока также мало стимулов, компании еще предстоит разобраться с налаживанием производства. До тех пор бумаги могут быть подвержены спекуляциям на новостном фоне".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.